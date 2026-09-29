Lola Latorre se baja por unos días del react de Mastechef: quién será su reemplazo

El ciclo digital de Masterchef Celebrity sufrirá una baja temporal entre sus integrantes debido a un viaje internacional. Lola Latorre debe viajar a Europa para formar parte de la semana de la moda en París tras cerrar un contrato con una marca internacional. Esta situación obliga a la joven a ausentarse durante varios programas del formato de reacción.

Frente a la ausencia de la panelista, la producción de Telefe decidió sumar a una personalidad externa al canal para cubrir la vacante. La elegida para ocupar la silla es su madre, Yanina Latorre, quien asumirá la conducción del react durante las emisiones programadas. La noticia generó sorpresa ya que la panelista pertenece a la plantilla de otro canal de televisión.

La propia conductora fue la encargada de confirmar la información durante su emisión radial diaria, donde explicó los detalles de su incorporación y sus dudas iniciales. "El jueves mal que mal salgo de SQP y me quedo comiendo algo por ahí pero ¿el domingo?", disparó.

A pesar de sus reticencias por los horarios de grabación y el desgaste que implica la rutina del fin de semana, la panelista aceptó la propuesta para apoyar la carrera de su hija. "Odio salir de mi casa los domingos y más si tengo que ir maquillada y peinada. No sé qué será de mí ese día, tengo que salir e ir a la noche a comentar el programa y al otro día levantarme temprano... igual me recupero bien después. Pero bueno, lo hago únicamente por mi hija", dijo entre risas.