López y De Sousa presentaron seguros de caución para quedar en libertad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa presentaron hoy sus respectivos seguros de caución para hacer frente a la fianzas de 60 millones de pesos que les fueron impuestas como condición para concederles la excarcelación en casos vinculados a la causa "cuadernos", en la que se investiga el supuesto pago de coimas para el otorgamiento de obras públicas. Las pólizas fueron presentadas ante el juzgado federal de Claudio Bonadio por el abogado de López, Fabián Lértora, y por el defensor de De Sousa, Carlos Beraldi, informaron fuentes judiciales. Para finalizar con el trámite judicial, el magistrado envió un oficio a la Superintendencia de Seguros de la Nación destinado a comprobar la validez de lo ofrecido, explicaron fuentes del caso. Una vez cumplimentado este trámite se dispondría la excarcelación de los dueños del Grupo Indalo desde la cárcel de Ezeiza. Los abogados de ambos empresarios intentaron que el trámite se resolviera este lunes, pero no lo lograron porque ya no quedaba personal en el juzgado de Bonadio que pudiera recibir la respuesta que podía llegar de la Superintendencia de Seguros. El seguro de caución se contrata mediante el pago de una prima y es una garantía para el cumplimiento de un compromiso a la que se accede como en este caso, donde los tomadores (López y De Sousa) no pueden hacer uso de sus bienes porque están inhibidos. López y De Sousa fueron excarcelados en la causa el viernes último por la Cámara Federal porteña, pero Bonadio impuso una fianza de 60 millones de pesos a cada uno. A los empresarios se les impuso la prisión preventiva en el marco de expedientes vinculados a los llamados "cuadernos de Centeno": una acusación es por lavado de dinero relacionada con un departamento ubicado en el mismo edificio donde vive la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando está en Buenos Aires y la otra es por cartelización de la obra pública, en la que son investigados más de 100 empresarios. El 19 de septiembre habían sido excarcelados por el Tribunal Oral Federal 3 de esta capital en la causa Oil Combustibles, donde están siendo juzgados, acusados de desviar a otras actividades de sus compañías el impuesto a los carburantes en lugar de derivarlos al fisco, por un monto original de 8.000 millones de pesos. La medida fue adoptada a partir de una petición de los abogados Lértora y Beraldi en base a un fallo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien sobreseyó a los dos imputados en un expediente donde se buscaba determinar si habían transferido acciones de sus empresas del Grupo Indalo cuando estaban inhibidos para hacerlo. López y De Sousa habían sido detenidos por primera vez en diciembre de 2017 por orden del juez del caso Oil Combustibles, Julián Ercolini. Ambos empresarios habían sido liberados en marzo de 2018 por la Cámara Federal porteña, mediante un fallo que fue revocado un mes después por la Cámara de Casación. El Tribunal Oral Federal 3 de esta capital sustancia el juicio por el presunto desvío del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), en el que también está imputado el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.