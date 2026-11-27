Detrás de cada uno hay una historia, horas de trabajo y una comunidad a la que ayudar. Este viernes 27 de noviembre, los diez finalistas del Sanjuanino Solidario 2026 serán los protagonistas de una noche en la que se conocerá al ganador de los $10.000.000 que entregará el certamen impulsado por GRUPO HUARPE y Broker Andino.

En el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson se encontrarán personas que, desde distintos lugares de San Juan, asumieron el compromiso de mejorar la realidad de otros. Algunos lo hacen desde hace décadas, otros encontraron en sus propias experiencias de vida la motivación para ayudar.

En esta décima edición, el premio representa la posibilidad de concretar proyectos, mejorar instalaciones, adquirir herramientas y ampliar el alcance de sus iniciativas.

Los diez protagonistas de la gala final

Javier López – Asociación Conducción Solidaria. Reúne a trabajadores del transporte y de la minería que asisten a familias y buscan equipar comedores comunitarios.

Analía Giménez – Pastoral Carcelaria. Acompaña a internos del Penal de Chimbas y pretende crear una fundación destinada a la reinserción laboral.

Juan Ariel Aguilera – Que todos seamos uno. Trabaja con comunidades rurales de Angaco y sueña con construir baños para familias que todavía utilizan letrinas.

Graciela Valderrama – Merendero Señor de la Misericordia. Asiste a unos 100 niños en Calingasta y anhela contar con un espacio propio.

Marta Cuadra – Las manos de Paula, entre hilos y libros. Confecciona ropa para niños vulnerables junto a otras voluntarias. Busca adquirir maquinaria e insumos.

Patricia Rossomando – VOCES (Voluntad Organizada Contra la Exclusión Social). Acompaña a personas con discapacidad y proyecta una sede y un banco de elementos ortopédicos.

Fabricio Valenzuela – Boxing San Juan. Promueve la inclusión mediante el deporte y necesita reparar su vehículo para continuar llegando a diferentes comunidades.

Eduardo Grasso – Patitas Sin Hogar. Rescata animales abandonados y tiene como objetivo construir un quirófano para realizar castraciones y brindar atención veterinaria.

María Dolores Galdeano – AReNa (Ayuda al Recién Nacido). Colabora con Neonatología del Hospital Rawson y busca incorporar equipamiento informático e insumos.

Sandra Pérez – Posibilidad para todos. Lleva 36 años de trabajo comunitario y quiere adquirir una movilidad para extender su ayuda a más departamentos.

Una noche que puede cambiar muchas vidas

La elección del ganador combinará tres instancias de votación: la del jurado, la participación online y los votos que los sanjuaninos emitieron durante la Fiesta Nacional del Sol.

La gala podrá seguirse en vivo a través de HUARPE TV, por el canal 19.2 de la Televisión Digital Abierta (TDA) y en kick.com/huarpetv, mientras que DIARIO HUARPE brindará una cobertura especial con todos los detalles de la premiación.

Después de diez años, el Sanjuanino Solidario volverá a poner en el centro de la escena a quienes dedican parte de sus vidas a ayudar. Solo uno recibirá el premio económico, pero las diez historias tendrán la oportunidad de que más sanjuaninos conozcan su trabajo.