La elección de los 10 mejores vinos argentinos de 2026 dejó una distinción para San Juan. Gran Corte 2022, de la bodega Merced del Estero, ubicada en Rivadavia, fue reconocido como el vino destacado de la provincia en The Winemakers, el concurso donde los propios enólogos evalúan las etiquetas de sus colegas.

El premio sanjuanino corresponde a una categoría regional incorporada este año, por lo que no significa que el vino haya ingresado en el top 10 nacional. En ese ranking, el primer lugar fue para Contiempo Malbec Reserva 2021, de Mendoza, con 93,88 puntos y la medalla Doble Oro.

La 12ª edición se realizó el 23 de octubre en Mendoza. Participaron 80 profesionales de 46 bodegas, que cataron a ciegas 46 vinos, uno por establecimiento.

El vino sanjuanino que recibió una distinción

El reconocimiento provincial fue para Gran Corte 2022, elaborado por Merced del Estero, una bodega familiar situada en Marquesado, Rivadavia, en el Valle de Tulum. Su selección puso a los vinos sanjuaninos entre las distinciones regionales de la competencia, aunque no entre las diez etiquetas de mayor puntaje.

La categoría también premió a Particular Malbec 2024, de Bianchi, por el Oasis Sur de Mendoza, y a Primogénito Sangre Azul Merlot 2024, de Patritti, por la Patagonia.

Merced del Estero es una bodega boutique con viñedos familiares y propuestas de visitas y degustaciones. Su Gran Corte integra la producción local reconocida en esta edición del certamen.

Cuáles fueron los 10 mejores vinos argentinos de 2026

La clasificación publicada por The Winemakers quedó de la siguiente manera:

Contiempo Malbec Reserva 2021 — Contiempo Wines, Mendoza — 93,88 puntos. Aluvia Cabernet Franc 2023 — Doña Paula, Mendoza — 93,76. La Isabel Estate Malbec 2023 — Huentala Wines, Mendoza — 93,48. Gran Reserva Malbec 2022 — Corazón del Sol, Mendoza — 93,47. Alae 2021 — Las Perdices, Mendoza — 93,38. Colombo Malbec Gualtallary 2021 — Colombo Estate, Mendoza — 93,21. Initium Gran Malbec 2020 — Moor Barrio, Mendoza — 93,12. Cab Five 2021 — Piattelli, Salta — 93,05. Lui 20 Aniversario Blend de Tintas 2022 — Bodega Lui, Mendoza — 93,03. Particular Malbec 2024 — Bianchi, Mendoza — 92,89.

El podio quedó separado por apenas 0,40 puntos. El Malbec tuvo una presencia dominante, especialmente con etiquetas del Valle de Uco, aunque también hubo Cabernet Franc y vinos de corte.

Cómo eligieron los vinos y quién fue el mejor enólogo

A diferencia de otras competencias, The Winemakers 2026 utilizó una cata a ciegas entre profesionales de la industria: cada vino se evaluó sin revelar su identidad. Los participantes cargaron sus puntuaciones en una aplicación digital.

Fernando Losilla, enólogo y propietario de Contiempo Wines, recibió además la distinción de Winemaker del Año y un viaje de capacitación a Francia. El premio Best Value, por relación precio-calidad, quedó para Colombo Malbec Gualtallary 2023.

Con el reconocimiento a Merced del Estero, San Juan logró presencia en una edición dominada por vinos mendocinos en la clasificación general.