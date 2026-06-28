La fase inicial del Mundial 2026 cerró con cifras inéditas que reflejan el impacto del nuevo formato competitivo, con más partidos, más selecciones y una producción goleadora superior a ediciones anteriores. El torneo, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, mostró un nivel estadístico que ya es considerado histórico por la magnitud de los registros alcanzados.

Uno de los focos principales volvió a ser el desempeño de Lionel Messi, quien se consolidó como figura central del certamen al sumar récords individuales y mantenerse como uno de los goleadores determinantes de la competencia. Su impacto no solo se reflejó en lo deportivo, sino también en la influencia global que continúa teniendo en el torneo.

Entre las marcas destacadas aparece el aumento del promedio de gol, el récord de asistencia en estadios mundialistas y la mayor cantidad de partidos disputados en una fase de grupos en la historia del torneo. Además, se registraron hitos vinculados a goleadores históricos y selecciones que lograron rendimientos perfectos en sus zonas.

1. La fase de grupos más grande de la historia

La ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones permitió disputar 72 partidos durante 17 días, muy por encima de los 48 encuentros que tenía el formato anterior, cuya primera fase se desarrollaba en apenas 12 o 13 jornadas.

2. Récord absoluto de asistencia

La edición 2026 superó la marca de espectadores que permanecía vigente desde Estados Unidos 1994. Antes de terminar la fase de grupos ya habían asistido 3.605.357 personas, superando los 3.587.538 aficionados registrados hace 32 años. La ocupación superior al 99 % hace prever un récord muy difícil de igualar al finalizar el torneo.

3. El Estadio Azteca hizo historia otra vez

El mítico escenario mexicano volvió a quedar en los libros al convertirse en el único estadio que recibió tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo. Además, México consiguió por primera vez ganar un encuentro inaugural después de siete intentos fallidos.

4. Un partido inaugural con tres expulsados

El debut del Mundial también dejó una marca inédita. En el triunfo de México por 2-0 sobre Sudáfrica fueron expulsados los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane, además del mexicano César Montes, convirtiéndose en el partido inaugural con más tarjetas rojas en la historia del torneo.

5. Messi, máximo goleador histórico de los Mundiales

Lionel Messi necesitó apenas dos partidos para superar a Miroslav Klose y transformarse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Después de marcar un triplete frente a Argelia, un doblete ante Austria y otro tanto contra Jordania, el argentino llegó a 19 goles y sigue ampliando su ventaja en la cima.

6. El futbolista más veterano en convertir un triplete

Con 38 años y 357 días, Messi también batió otro récord al convertirse en el jugador de mayor edad en marcar un triplete en un Mundial, superando la marca que Cristiano Ronaldo había establecido en Rusia 2018 cuando tenía 33 años.

7. El jugador con más victorias mundialistas

La victoria de Argentina en la fase de grupos también permitió que Messi alcanzara 19 triunfos en Copas del Mundo, dejando atrás a Miroslav Klose y estableciendo un nuevo récord histórico.

8. Cristiano Ronaldo anotó en seis Mundiales

Aunque recibió críticas tras el partido frente al Congo, Cristiano Ronaldo respondió con un doblete ante Uzbekistán y se convirtió en el único futbolista que marcó goles en seis Copas del Mundo diferentes: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

9. El entrenador más veterano en dirigir un Mundial

La marca fue cayendo varias veces en apenas unos días. Primero la estableció Hugo Broos con Sudáfrica, luego la superó Miroslav Koubek con República Checa y finalmente quedó en manos del neerlandés Dick Advocaat, quien dirigió a Curazao con 78 años, una edad nunca antes vista en un Mundial.

10. La mayor cantidad de atajadas en un partido

El arquero de Curazao Eloy Room firmó una actuación memorable frente a Ecuador al realizar 15 atajadas durante los 90 minutos sin recibir goles, estableciendo el récord de más intervenciones de un guardameta en un partido mundialista sin necesidad de tiempo suplementario.

Con la fase eliminatoria por delante, el Mundial 2026 todavía tiene margen para seguir ampliando su colección de récords. Sin embargo, la primera ronda ya dejó cifras históricas que reflejan el impacto del nuevo formato y volvió a tener a Lionel Messi como uno de los grandes protagonistas de la competencia.