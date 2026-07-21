La Copa Mundial 2026 volvió a modificar los libros de historia del fútbol. La FIFA dio a conocer el listado oficial de los 13 récords que fueron quebrados durante el torneo, con Lionel Messi como el gran protagonista de una edición que amplió todavía más su legado mundialista.

El astro argentino alcanzó tres marcas históricas: se convirtió en el jugador con más victorias en la historia de los Mundiales, logró el récord de partidos consecutivos marcando goles y pasó a ser el máximo goleador desde fuera del área en la competición.

Sin embargo, la nueva edición del Mundial también dejó registros históricos de otras estrellas del fútbol internacional, con marcas individuales y colectivas que quedarán para siempre en la memoria del deporte.

Lionel Messi, el jugador que volvió a hacer historia

1. Más victorias en la historia de los Mundiales: 23 triunfos

Lionel Messi superó al alemán Miroslav Klose y quedó como el futbolista con más partidos ganados en la Copa del Mundo.

El delantero argentino llegó a esta marca luego de una campaña en la que volvió a liderar a la Selección argentina, sumando nuevas victorias que lo colocaron en lo más alto de la estadística histórica.

Kylian Mbappé, con 17 triunfos mundialistas, aparece como uno de los jugadores que podría acercarse a ese registro en futuras ediciones.

2. Más partidos consecutivos marcando goles: 9 encuentros

Messi también rompió una marca que parecía difícil de alcanzar.

Hasta el Mundial 2026, Just Fontaine y Jairzinho compartían el récord de haber marcado en seis partidos consecutivos de la Copa del Mundo.

La Pulga amplió esa cifra al convertir goles en nueve encuentros consecutivos, consolidando otro registro histórico en el torneo más importante del fútbol mundial.

3. Más goles desde fuera del área: 7 tantos

La precisión de Messi desde larga distancia volvió a quedar registrada en la historia.

El argentino ya había convertido desde afuera del área en los Mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022, pero durante la Copa del Mundo 2026 sumó nuevas conquistas que le permitieron superar al brasileño Rivelino y alcanzar siete goles de larga distancia en la competición.

Los otros 10 récords que dejó el Mundial 2026

4. Kylian Mbappé: máximo goleador histórico del Mundial con 22 goles

El delantero francés terminó superando a Miroslav Klose y Lionel Messi para quedarse con el primer lugar de la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo.

Mbappé protagonizó una disputa inolvidable con Messi durante el torneo y terminó alcanzando el récord en solitario.

5. Michael Olise: más asistencias en una misma edición

El futbolista francés registró siete asistencias durante el Mundial 2026 y superó la marca que pertenecía a Pelé, quien había conseguido seis en México 1970.

Además, Olise estableció otro registro al asistir en cinco oportunidades a Mbappé, la mayor cantidad de pases de gol entre dos compañeros en una misma edición.

6. Rodri: más pases completados en un Mundial

El mediocampista español alcanzó 790 pases exitosos durante el torneo y superó su propio récord, establecido en Qatar 2022 con 638.

7. Cristiano Ronaldo: goles en seis Mundiales diferentes

El portugués se convirtió en el primer jugador en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.

A los 41 años, Ronaldo también quedó como el segundo goleador más veterano de la historia del torneo.

8. Unai Simón: más vallas invictas en una Copa del Mundo

El arquero español mantuvo siete partidos sin recibir goles durante el Mundial 2026, superando ampliamente la marca anterior de cinco encuentros.

España, además, consiguió el menor registro de goles recibidos por un campeón mundial: apenas uno.

9. Bellingham, Kane, Dembélé y Mbappé: récord de compañeros goleadores

Las parejas inglesas y francesas lograron una marca inédita: dos compañeros de equipo alcanzaron seis goles cada uno en una misma edición del Mundial.

10. Dick Advocaat: entrenador más veterano

El técnico de Curazao se convirtió en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido mundialista, con 78 años y 271 días.

11. Didier Deschamps: entrenador con más partidos dirigidos

El entrenador francés alcanzó los 26 encuentros como técnico en Copas del Mundo y superó la marca histórica de Helmut Schön.

12. Johan Manzambi: doblete más joven como suplente

El delantero suizo rompió el récord de Nelson Cuevas al marcar dos goles ingresando desde el banco con apenas 20 años y 247 días.

13. Eloy Room: más atajadas en un partido mundialista

El arquero de Curazao igualó la marca histórica de Tim Howard al realizar 16 atajadas en un solo partido de la Copa del Mundo.

Messi y un legado que sigue creciendo

El Mundial 2026 volvió a tener a Lionel Messi como uno de los grandes nombres de la historia del fútbol.

A través de nuevos récords, el capitán argentino amplió una trayectoria que ya lo había convertido en una figura única del deporte mundial y dejó tres nuevas marcas que serán difíciles de superar.

La FIFA confirmó así una edición que no solo tuvo un campeón, sino también una nueva página de récords que quedará para siempre en la memoria de los fanáticos.