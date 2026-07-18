La Selección Argentina llega a la final del Mundial 2026 con una de las estadísticas que mejor explican su presente: convirtió 19 goles en siete partidos y encontró respuestas ofensivas en todas las líneas del equipo. Si bien Lionel Messi volvió a ser la gran figura, el poder goleador de la Albiceleste estuvo respaldado por delanteros, mediocampistas y hasta defensores que aparecieron en los momentos decisivos.

El capitán lidera la tabla de goleadores argentinos con ocho tantos. Su Mundial comenzó con un hat-trick frente a Argelia, continuó con un doblete ante Austria y luego sumó un gol frente a Jordania, Cabo Verde y Egipto, siendo nuevamente el conductor futbolístico del equipo de Lionel Scaloni.

Detrás aparece Lautaro Martínez con cuatro conquistas. El delantero marcó ante Jordania, Cabo Verde, Suiza e Inglaterra. Su último gol quedó grabado en la memoria de los hinchas: el cabezazo sobre el final de la semifinal que selló la clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del mundo.

El mediocampo también tuvo un aporte determinante. Enzo Fernández convirtió dos veces, una de ellas con el potente remate desde afuera del área que inició la remontada frente a Inglaterra. Alexis Mac Allister aportó un tanto frente a Suiza y Giovani Lo Celso convirtió de tiro libre en la goleada sobre Jordania.

Los defensores tampoco se quedaron afuera. Cristian Romero marcó un gol clave en la remontada frente a Egipto, mientras que Lisandro Martínez anotó el 2-1 contra Cabo Verde en los 16avos de final. La lista la completa Julián Álvarez, autor del tanto que encaminó la victoria sobre Suiza en el tiempo suplementario.

En total, los 19 goles de la Selección Argentina se distribuyen de la siguiente manera:

Lionel Messi: 8

Lautaro Martínez: 4

Enzo Fernández: 2

Alexis Mac Allister: 1

Julián Álvarez: 1

Cristian Romero: 1

Lisandro Martínez: 1

Giovani Lo Celso: 1

Un gol en contra frente a Cabo Verde.

La distribución de los tantos refleja una de las mayores fortalezas del conjunto de Scaloni: la capacidad para encontrar el gol desde distintos sectores de la cancha. Esa variedad de recursos ofensivos fue una de las claves para llegar a la final y ahora buscará darle el último empujón hacia la cuarta estrella frente a España.