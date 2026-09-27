San Martín de San Juan confirmó la lista de 20 futbolistas convocados para enfrentar este domingo 27 de septiembre a Patronato de Paraná, en un nuevo compromiso por la Primera Nacional.

El encuentro comenzará a las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y corresponderá a la fecha 31 de la Zona B. Con la delegación definida, el Verdinegro viajará a Entre Ríos para afrontar uno de los últimos partidos de la fase regular.

Los 20 convocados de San Martín

La lista completa está integrada por Sebastián Díaz Robles, Lautaro Garzón, Mauro Osores, Emanuel Aguilera, Facundo Nadalín, Dante Álvarez, Nicolás Paz, Julián Marchio, Hernán Zuliani y Leonardo Monje.

También fueron convocados Federico Murillo, Guillermo Acosta, Sebastián González, Diego Mercado, Lucas Acosta, Bruno Juncos, Luciano Ferreyra, Franco Coronel, Nazareno Fúnez y Genaro Rossi.

De esta manera, el cuerpo técnico contará con 20 jugadores para definir el equipo titular y las alternativas que estarán disponibles en el banco de suplentes.

San Martín visita a Patronato en Paraná

El Verdinegro llegará al duelo después de vencer 2-0 a Colegiales en el Hilario Sánchez, con goles de Dante Álvarez y Nazareno Fúnez.

Ahora, San Martín buscará sostener ese resultado positivo fuera de San Juan ante Patronato, en un tramo decisivo de la Primera Nacional y con la clasificación como uno de los principales objetivos de la recta final.

El partido se jugará este domingo desde las 16 en Paraná, donde el conjunto sanjuanino afrontará su compromiso correspondiente a la fecha 31 de la Zona B.