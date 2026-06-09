Los Mundiales siempre dejan una colección de nombres grabados para siempre en la memoria colectiva. Algunas veces son figuras consagradas que levantan la Copa; otras, jóvenes que llegan con expectativas moderadas y abandonan el torneo convertidos en celebridades globales. La historia del fútbol está repleta de esos casos: Pelé tenía 17 años cuando deslumbró en Suecia 1958, Michael Owen irrumpió en Francia 1998 y James Rodríguez conquistó Brasil 2014.

Este Mundial 2026 no será la excepción a la regla. Mientras leyendas de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Manuel Neuer disputan posiblemente el último capítulo de sus carreras mundialistas, una generación nacida después de 2004 empieza a reclamar su lugar bajo los reflectores de Estados Unidos, México y Canadá. La presión será enorme, pero la oportunidad también. Estos son los cinco jóvenes que reúnen talento, contexto y posibilidades reales de adueñarse de la Copa del Mundo.

Nico Paz: el heredero de la Scaloneta

Nico Paz es la gran promesa que tiene la Selección Argentina.

Cuando la Selección Argentina salga a defender el título en el Grupo J frente a Austria, Argelia y Jordania, gran parte de la atención estará puesta en Lionel Messi. Muy cerca suyo aparecerá Nico Paz, uno de los futbolistas llamados a liderar el recambio. A los 21 años, el mediocampista ofensivo del Como llega tras consolidarse como una de las apariciones más interesantes del fútbol europeo por su capacidad para jugar entre líneas y encontrar espacios.

"Tiene un gran futuro y un presente muy bueno", explicó Lionel Scaloni. El mismísimo Messi le dio la bendición al pibe: "Más allá de la edad, es un jugador que tiene una cabeza impresionante, por eso está donde está. En este equipo se va a sentir bien".

Lamine Yamal: el adolescente que carga con las ilusiones de España

Lamine Yamal se recupera y busca ser figura para España.

A los 18 años, Lamine Yamal ya dejó atrás la etiqueta de promesa. España llega al Mundial como una de las selecciones más fuertes del torneo y buena parte de su creatividad ofensiva pasa por los pies del extremo que maravilló a Europa. La Roja integra el Grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, y Yamal ocupa un lugar central dentro de ese proyecto. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, acelerar jugadas y resolver situaciones complejas lo transformó en una pieza determinante.

"Quiero lograr el título. Creo que somos la selección que mejor juega al fútbol", aseguró el joven crack antes del debut. Su DT, Luis de la Fuente, no escatimó en elogios: "Es un jugador diferente, un genio".

Endrick: la próxima gran joya de la corona brasileña

Endrick intentará darle la sexta Copa del Mundo a Brasil.

Brasil convive desde hace décadas con una tradición particular: cada generación produce futbolistas jóvenes destinados a cargar con enormes expectativas. Endrick forma parte de esa línea sucesoria. Con apenas 19 años, llega al Mundial respaldado por su potencia física, su capacidad goleadora y una personalidad competitiva ideal para el Grupo C que la Verdeamarela comparte con Marruecos, Haití y Escocia.

Carlo Ancelotti destacó recientemente sus dotes: "Tiene personalidad para jugar cualquier partido. Posee cualidades muy especiales: es fuerte, se posiciona muy bien en el área y es un jugador importante que necesita seguir desarrollándose". El delantero, por su parte, se mostró conmovido: "Siempre soñé con jugar un Mundial".

Nico O'Reilly: la nueva e inesperada carta inglesa

Nico O'Reilly, el jugador a tener en cuenta por Inglaterra.

Inglaterra llegará al Mundial como una de las selecciones con más cartel. El Grupo L, compartido con Croacia, Ghana y Panamá, será el primer examen. Entre tantas figuras consolidadas, empieza a abrirse paso Nico O'Reilly. A sus 21 años, el futbolista que puede desempeñarse como mediocampista o lateral izquierdo se ganó un lugar gracias a su tremendo crecimiento en el Manchester City de Pep Guardiola.

El DT catalán elogió públicamente su juego: "Tiene una capacidad especial para llegar al área y encontrar espacios". O'Reilly, en tanto, mantiene los pies sobre la tierra: "Cada vez que me llaman intento demostrar que pertenezco a este nivel".

Jorrel Hato: el muro que ilusiona a Países Bajos

Jorrel Hato es la joya de Holanda.

Países Bajos construyó buena parte de su prestigio histórico a partir de jugadores técnicamente refinados y Jorrel Hato aparece bajo esa misma tradición. Con apenas 20 años, llega al Mundial convertido en una pieza polifuncional clave, capaz de rendir como defensor central o lateral izquierdo. Destaca por su tranquilidad para salir jugando y por una madurez poco habitual para su edad.

El seleccionador neerlandés, Ronald Koeman, no ocultó su admiración: "Tiene una madurez extraordinaria para su edad". Fiel al perfil bajo de su país, Hato prefiere no encandilarse: "Intento mejorar cada día. Todavía tengo mucho por aprender".