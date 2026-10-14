San Juan sumó una nueva propuesta para quienes buscan recorrer la provincia y descubrir sus paisajes naturales. Se trata de la Eco Ruta Turística, un circuito que conecta ocho espacios de conservación distribuidos en distintos departamentos. La iniciativa combina naturaleza, paleontología, biodiversidad y patrimonio cultural, con el objetivo de promover el turismo educativo y el cuidado del ambiente.

El proyecto fue desarrollado de manera conjunta por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Tras su lanzamiento oficial, se formalizó la integración de los ocho sitios, que ofrecen diferentes experiencias para conocer la riqueza natural e histórica del territorio sanjuanino.

Una de las novedades es la incorporación de cartelería unificada en cada espacio, con códigos QR que permiten a los visitantes acceder desde sus celulares a información, mapas y recomendaciones sobre el circuito. Los carteles fueron diseñados con materiales resistentes y siguiendo criterios de conservación para integrarse al paisaje sin alterar el entorno.

Cuáles son los 8 lugares que integran la Eco Ruta Turística

La propuesta reúne destinos con características particulares, desde yacimientos paleontológicos hasta humedales, reservas naturales y centros de educación ambiental.

1. Loma de las Tapias (Albardón y Ullum): ubicado a 18 kilómetros de la Capital, se destaca por sus formaciones geológicas y yacimientos de vertebrados prehistóricos. Sus paisajes de huayquerías permiten conocer parte de la historia natural de San Juan.

2. Área Natural Protegida La Ciénaga (Jáchal): combina naturaleza e historia a través de un antiguo poblado agrícola-ganadero ubicado sobre la Ruta 40. Entre sus atractivos se encuentran la escuela Onofre Illanes, construida en 1909, y la capilla de la Virgen del Carmen.

3. Centro Ambiental Anchipurac (Rivadavia): situado al pie del cerro Parkinson, ofrece una experiencia educativa e interactiva sobre la sustentabilidad y la relación entre las personas y el ambiente, mediante tecnología y recursos didácticos.

4. Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre (Rivadavia): conocido como el Faunístico, está dedicado al rescate, atención y recuperación de animales silvestres afectados por accidentes o tráfico ilegal. También desarrolla tareas de conservación y educación ambiental.

5. Parque de la Biodiversidad (Rivadavia): funciona como un espacio de aprendizaje y conservación, con un vivero de plantas nativas, instalaciones de producción ictícola, un laboratorio ambiental y un acuario.

6. Paisaje Protegido Pedernal (Sarmiento): cuenta con más de 17.000 hectáreas y se caracteriza por su biodiversidad, sus paisajes de montaña y la producción vitivinícola de altura. También alberga la denominada Montaña de la Paz.

7. Parque Provincial Presidente Sarmiento (Zonda): protege el segundo humedal más importante de San Juan. Es un espacio fundamental para la conservación de aves migratorias, anfibios y otras especies que habitan este ecosistema.

8. Parque Natural Valle Fértil (Valle Fértil): con unas 800.000 hectáreas, es el área protegida más extensa de la provincia. Posee bosques nativos, algarrobos de más de 450 años y especies de fauna como pumas, lampalaguas y el Rey del Bosque.

Una propuesta para descubrir y cuidar la naturaleza

Además de incorporar nuevos recorridos a la oferta turística provincial, la Eco Ruta busca fortalecer la conciencia ambiental y acercar a los visitantes a las tareas de conservación que se realizan en cada área protegida.

La instalación de códigos QR permitirá consultar información sobre los ocho destinos antes o durante las visitas, facilitando el acceso a recomendaciones y características particulares de cada espacio.

De esta manera, San Juan amplía sus alternativas turísticas con una propuesta que invita a descubrir paisajes, conocer especies nativas y explorar sitios históricos, mientras promueve la preservación del patrimonio natural de la provincia.