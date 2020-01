Los abogados que investigaron a Clinton defenderán a Trump en el juicio político

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Dos abogados que investigaron al ex presidente Bill Clinton formarán parte de la defensa de Donald Trump en el juicio político en su contra por abuso de poder y obstrucción del Congreso.



Se trata de los abogados Kenneth Starr y Robert Ray: el primero investigó a Clinton durante más de cuatro años desde 1994 y acabó indagando en el tema que provocó un juicio político a ese mandatario; mientras que Ray fue el abogado que lo relevó en 1999.



Los dos letrados se sumaran al equipo encabezado por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, en el que también figura el abogado personal de Trump, Jay Sekulow, y el ex fiscal de derecho de la Universidad de Harvard Alan Dershowitz, informó la agencia de noticias EFE.



Las nuevas incorporaciones son importantes por la experiencia de los dos letrados en juicios políticos y en derecho constitucional.



La investigación de Starr sobre la relación entre el entonces presidente Clinton y la pasante de la Casa Blanca Monica Lewinsky ayudó a poner en marcha la acusación contra el ex mandatario demócrata en 1998.



Los intentos de Clinton de ocultar su relación con Lewinsky le valieron una investigación para determinar sí había mentido o si había obstruido la justicia y motivó un juicio político que acabó en la absolución del mandatario en el Senado.



En 1999, Ray tomó el relevo a Starr para seguir indagando en el caso Whitewater, pero finalmente anunció en 2002 que no había encontrado pruebas de que Bill y Hillary Clinton hubieran cometido irregularidades en lo que respecta a ese escándalo inmobiliario.



Dershowitz confirmó que se integraba al equipo legal con un mensaje en la red social Twitter.



"Participo para defender la integridad de la Constitución y para prevenir la creación de un precedente constitucional peligroso", escribió Dershowitz, quien aseguró que no es "partidista" y que en 2016 votó por la candidata demócrata, Hillary Clinton, además de oponerse en 1999 al proceso de destitución del esposo de ella.



Sin embargo, Dershowitz ha defendido frecuentemente a Trump a lo largo de su Presidencia en entrevistas con cadenas de televisión conservadoras.



Otro miembro de la defensa legal de Trump incluyen a Jane Raskin, que formó parte del equipo legal del presidente durante la investigación del Rusiagate encabezada por el fiscal especial Robert Mueller.



Trump fue acusado de cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso en una causa por presuntamente haber retenido fondos para Ucrania hasta que las autoridades de ese país investigaran a su rival demócrata más cercano, Joe Biden.



El Senado de los Estados Unidos abrió el juicio el jueves y el martes se iniciará formalmente el proceso.