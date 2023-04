Los adolescentes cambian de celular como de medias

No hay dudas de que hoy en día el celular es uno de los elementos más importantes en la vida de los adolescentes. Distintas encuestas indican que más del 50% está conectado hasta que se va a dormir, e incluso un porcentaje continúa en línea aun desde la cama.

Es verdad que, con los notables avances de la tecnología, muchísimos celulares no tienen nada que envidiarle a algunas notebooks o pc’s de escritorio. En la actualidad con un celular de alta gama, se puede leer, mirar películas, navegar por Internet, utilizar redes sociales y hasta aprender contenidos didácticos.

¿Qué buscan los adolescentes a la hora de comprar celulares? Velocidad, dinamismo y cualquier tendencia que esté marcando los nuevos rumbos en la tecnología.

Con la llegada de teléfonos modernos, la lógica nos marca que éstos serán más innovadores y buscarán copar el mercado en búsqueda de nuevos públicos. Hoy muchas empresas apuntan a los jóvenes y si la idea es que estos vayan a sus comprar celulares, deberán saber que los mismos tendrán que contar con ciertas características para ser el modelo más popular.

En ese aspecto, cuando hablamos de modelos populares, hablamos de celulares Samsung, una compañía que ofrece tecnología de alta gama, acorde a lo que hoy busca un adolescente.

Las tendencias que buscan los adolescentes cuando compran un celular

Rendimiento en videojuegos: los procesadores actuales ofrecen más eficacia y calidad cuando hay que jugar. En estos últimos años los smartphones se están posicionando como las nuevas consolas de videojuegos.

¿Quién no descargó algún juego en su celular durante la pandemia? Según un informe, durante el aislamiento por el Covid-19, las descargas de juegos aumentaron más de un 500%.

●Pantallas que no cansen a la vista

No es novedad cuando decimos que estamos horas y horas frente a un celular y por eso necesitamos de pantallas que no perjudiquen nuestra visión. El notable crecimiento del entretenimiento a través de plataformas móviles hace que sea muy importante contar con una pantalla que no perjudique nuestra vista.

En Argentina, la tendencia de los adolescentes pasa por mirar videos cortos de Tik Tok o reels de Instagram.

●Una buena cámara

Requisito indispensable y en este aspecto los celulares Samsung sacan ventaja. Hoy en día los teléfonos con una buena calidad de cámara son de los más requeridos por los adolescentes.

Videos, selfies y demás, son parte del cotidiano a la hora de navegar y mostrarse activo en redes sociales.

Algunos modelos de celulares Samsung para recomendar

●Samsung Galaxy S23 256 GB - Phantom Black

Con un procesador Octa-Core (3.36GHz,2.8GHz,2GHz) este súper teléfono permite estar al día con las apps y juegos de última generación.

Su cámara captura retratos únicos, inclusive con poca iluminación. La ventaja radica en que las tomas nocturnas ahora tienen compatibilidad con el modo retrato.

Además, se pueden realizar grabaciones más fluidas gracias al modo super steady y guardar videos bajo la novedad del modo director por separado, es decir si fueron registrados con la cámara delantera o trasera para poder editarlos luego.

La galería brinda la opción de mejorar las historias, armar videos de lapso de tiempo y agregar efectos de retratos, entre otras funcionalidades sorprendentes.

●Samsung Galaxy S21 Fan Edition – Gris

Este teléfono cuenta con un procesador Octa-Core (2.9GHz,2.8GHz,2.2GHz) de última generación.

Su sistema de cámaras traseros posee tres lentes entre los que se menciona el ultra gran angular de 12 MP, el gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8MP, también cuenta con un zoom digital de 30x, además, la cámara de selfies es de 32 MP, por lo cual vas a obtener fotos perfectamente nítidas.

Este modelo de teléfono cuenta con un novedoso modo de grabación dual, así el usuario puede grabar con la cámara trasera y la cámara de selfies al mismo tiempo. Esto es llamado por sus creadores como “Modo blogger”.

Apuntando a los jóvenes, este celular es especial para que los streamers puedan tener una notable mejora gráfica a la hora de jugar o realizar transmisiones.

●Samsung Galaxy A53 - Awesome Black

Para los amantes de la fotografía, éste teléfono es el indicado. Con su cámara de 64+12+5 MP van a poder explorar su creatividad y obtener fotos de calidad profesional sorprendiendo a todos.

Su procesador Octa-Core (2,4GHz, 2GHz) permite desarrollar todo tipo de tareas sin inconveniente alguno y de modo veloz.

Los usuarios podrán jugar, ver series o trabajar en una pantalla full de 6.5 pulgadas.

Tres modelos de celulares que se pueden adaptar a cualquier requerimiento en el contexto tecnológico actual. ¿Con cuál te vas a quedar vos?