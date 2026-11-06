La farmacia y la delegación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) en San Juan dejarán de funcionar el próximo 30 de noviembre. La decisión afecta a más de 3.500 afiliados, que cuestionan la medida y advierten sobre las dificultades que tendrán para realizar consultas, retirar medicamentos y gestionar prestaciones, ya que la sede de referencia más cercana quedaría en Mendoza.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Marcelo Pereira Cuevas, suboficial retirado, confirmó que los trabajadores de la delegación ya recibieron los telegramas correspondientes. Además, reclamó que se busque una alternativa para trasladar la atención a algún organismo gubernamental de la provincia y evitar el cierre.

“Somos más de 3.500 afiliados a la obra social, que nos dejan tirados, no digo sin cobertura, pero sí tirados, porque ¿dónde vamos a recurrir?”, manifestó. El referente también cuestionó que los afiliados sigan pagando por un servicio que consideran deteriorado.

Trabajadores quedarían sin empleo

Pereira Cuevas indicó que los telegramas llegaron a los 19 trabajadores de la delegación sanjuanina. Según explicó, diez de ellos son contratados y quedarían directamente sin trabajo a partir de la medida.

El suboficial retirado también señaló que los descuentos de la obra social continúan aplicándose a los afiliados. Como ejemplo, contó que durante este mes tuvo una retención de $300.000 y sostuvo que el reclamo apunta a que se respete el servicio que les corresponde por derecho.

“Entonces no estamos exigiendo nada, estamos pidiendo que se nos respete lo que por derecho nos corresponde”, expresó. Además, aseguró que continuarán con las gestiones y los reclamos para intentar revertir la decisión.

La situación de los adultos mayores

Gladys, de 82 años, tiene esperanza que el servicio continúe en la provincia. FOTO: DIARIO HUARPE.

Entre los afiliados, la medida genera especial preocupación por las dificultades que puede representar para las personas mayores. Gladys Mercedes, de 82 años, describió su situación con angustia y explicó que la sede local le permitía resolver consultas y trámites sin tener que trasladarse a otra provincia.

“Me va a costar mucho poder ir a buscar los remedios, poder hacer una consulta, cuando me indiquen algún estudio, ¿cómo hago para que me los autoricen?”, planteó. La mujer recordó que antes podían realizar esas gestiones en la delegación sanjuanina y expresó su impotencia ante el cierre.

El reclamo continuará antes del cierre

Los afiliados anticiparon que seguirán reclamando para que la decisión sea revisada y se encuentre una alternativa que permita mantener la atención en San Juan. Entre sus planteos, proponen trasladar la delegación a un espacio de algún organismo provincial, en lugar de dejar a los usuarios con Mendoza como referencia más cercana.

Mientras tanto, la fecha comunicada para el cierre de la farmacia y la delegación es el 30 de noviembre. La medida también deja en una situación de incertidumbre a los 19 trabajadores que recibieron los telegramas y a los más de 3.500 afiliados que deberán reorganizar la manera de acceder a sus consultas, medicamentos y autorizaciones.