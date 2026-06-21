Los altos precios y dudas sobre el beneficio real del Mundial

La Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá se proyecta como el mayor evento deportivo del planeta con 48 selecciones disputando 104 partidos en 16 sedes durante 39 dias. A diferencia de ediciones anteriores, los anfitriones han minimizado gastos utilizando infraestructura ya existente.

Andrew Giuliani indico que "Estados Unidos lo ha hecho de manera más eficiente que quizás cualquier otro país antes" y señalo que "Nos ha costado una fracción de lo que les ha costado a otros anfitriones porque tenemos la infraestructura necesaria para hacerlo, ya sea el sistema ferroviario o los estadios. Otros países han organizado grandes eventos en el pasado construyendo sus propias instalaciones".

Mientras que Brasil invirtio 12.000 millones de dolares y Qatar gasto cerca de 220.000 millones, el presupuesto de Washington apenas alcanzo los 1.200 millones dirigidos principalmente a seguridad. Pese a las proyecciones de la FIFA sobre un impacto de 41.000 millones en el Producto Interno Bruto regional, la creacion de 824.000 empleos y una recaudacion impositiva de 9.400 millones, el economista Victor Matheson aseguro que "Probablemente esta cifra esté muy exagerada" y que "Las estimaciones de la FIFA deberían interpretarse más bien como comunicados de prensa que como estudios económicos serios".

Segun el experto, "aunque estamos viendo grandes multitudes y muchos visitantes extranjeros, el dinero que gastan los aficionados estadounidenses en la Copa del Mundo es dinero que no está disponible para destinarse a otros fines de entretenimiento".

En sintonía con esta mirada, Kevin Daily afirmo que "A pesar de que el Mundial de fútbol es sin duda el mayor evento deportivo y comercial del planeta, no tendrá necesariamente un gran impacto en las cifras macroeconómicas". Daily agrego que "Solo una porción del beneficio económico se quedará en las ciudades anfitrionas; mucho del gasto que realicen los fans simplemente será a costa de otras actividades, y cualquier aumento del gasto antes y durante la final es normalmente acompañado de un descenso durante las semanas y meses siguientes". Asimismo, Saxobank determino que "El Mundial de 2026 no representará un motor de crecimiento significativo para Estados Unidos".

La demanda turistica tambien enfrenta retos por los altos costos y tensiones politicas. Ebenezer Obadare expreso que "Lo cierto es que muchos viajeros han expresado reservas sobre viajar a Estados Unidos". De hecho, la patronal hotelera reporto que el 80 por ciento de los alojamientos en las 11 ciudades estadounidenses tienen reservas menores a las previstas.

Sobre el reparto de las ganancias, que podrian superar los 15.000 millones, Matheson menciono que "La FIFA se lleva todos los ingresos y traslada gran parte del coste a los anfitriones. La FIFA obtiene beneficios pase lo que pase, así que es probable que los anfitriones lo hagan mucho mejor en el futuro".

Finalmente, la polemica por el precio de las entradas, que no bajan de 10.000 dolares y llegan a los 71.373 dolares para la final, genero reacciones diversas. Donald Trump comento que "Claro que me gustaría ir, pero, para ser honesto, no lo pagaría".

En respuesta, Gianni Infantino sostuvo que "Estamos en el mercado del entretenimiento más desarrollado del mundo, por lo que debemos aplicar las tarifas del mercado" y concluyo que "Aunque algunas personas dicen que los precios de las entradas que tenemos son altos, estas acaban en el mercado de reventa a un precio aún mayor, más del doble del nuestro".