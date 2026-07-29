Cada alerta o despliegue de rescate en el departamento Valle Fértil despierta de inmediato la memoria emotiva de la provincia. La trágica caída del helicóptero LV-KGR este miércoles 29 de julio en la zona de Los Arrieros (Ischigualasto) —que cobró la vida de siete personas— reactivó un historial de accidentes aéreos que han dejado marcas profundas en el ámbito político, empresarial e institucional sanjuanino.

La caída del helicóptero Bell 412 en Ischigualasto, volvió a poner la mirada sobre los siniestros aéreos fatales registrados en la provincia. En base a la revisión de archivos periodísticos, documentos aeronáuticos y bases especializadas permite identificar al menos otros cuatro episodios plenamente documentados, además de un accidente de 1938 cuya ubicación exacta presenta diferencias entre las fuentes.

El vuelo fallido de Myriam Stefford del 26 de agosto de 1931.

El pionero y trágico vuelo de Myriam Stefford (26 de agosto de 1931)

El historial de accidentes en suelo provincial se remonta a los albores de la aviación civil argentina. La aviadora alemana Myriam Stefford, quien intentaba unir catorce provincias a bordo de su monoplano Chingolo, se precipitó a tierra junto a su instructor Luis Fuchs en la localidad de Marayes, Caucete. Ambos murieron en el acto. En su memoria, su esposo hizo construir el emblemático monumento con forma de ala en Alta Gracia, Córdoba.

El misterioso siniestro en el Cerro Mercedario (19 de junio de 1938)

El 19 de junio de 1938 desapareció un Douglas DC-2 de la empresa Pan American-Grace Airways, conocida como Panagra. La aeronave, matrícula NC14272 y denominada Santa Lucía, realizaba un vuelo de carga desde Santiago de Chile hacia Arica. A bordo viajaban cuatro tripulantes, quienes murieron al impactar la aeronave contra la cordillera. Los restos fueron localizados varios años después en una ladera del macizo del Cerro Mercedario. Bases internacionales de accidentes aéreos y reconstrucciones periodísticas ubican el siniestro en dicha localización. Sin embargo, otros archivos aeronáuticos sitúan los restos del lado chileno. Por esa diferencia, el caso debe mencionarse como un antecedente vinculado al territorio sanjuanino, pero sin afirmar de manera terminante que ocurrió dentro de los límites provinciales.

Tragedia en el Dique de Ullum del vuelo del Morane-Saulnier en 1985.

La tragedia del Morane-Saulnier en Ullum (14 de agosto de 1985)

Un avión de entrenamiento militar Morane-Saulnier MS-760 Paris de la Fuerza Aérea Argentina rozó el espejo de agua del Dique de Ullum durante una maniobra a baja altura y terminó sumergido. La aeronave pertenecía a la IV Brigada Aérea, con asiento en El Plumerillo, Mendoza. Antes de regresar a esa provincia, el avión sobrevoló el embalse, rozó la superficie del agua y se hundió. Murieron sus tres ocupantes: los alféreces Marcelo Sergio Pañale y Héctor Mario Bruno, y el mecánico Carlos Hugo Rivero, integrante de la Fuerza Aérea y oriundo de San Juan.

La caída en el Cerro El Buitre, en Calingasta, -1 de mayo de 1990- fallecieron Coll y Stornell.

El impacto en el cerro El Buitre (1 de mayo de 1990)

El 1 de mayo de 1990, un helicóptero Aérospatiale AS350 Écureuil perteneciente al Gobierno de San Juan desapareció mientras se dirigía desde Pocito hacia Barreal. Los restos fueron encontrados tres días después en la zona del cerro El Buitre, en la sierra del Tontal, departamento Calingasta, a más de 3.000 metros de altura. Murieron los cuatro ocupantes: José Juan Licciardi, piloto de la Dirección Provincial de Aeronáutica; Pedro Antonio Gallardo, jefe del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento; Jorge Carlos Coll, subsecretario general de la Gobernación; y Jorge Enrique Estornell, empresario y propietario de Canal 8. Las reconstrucciones del hecho señalaron que la aeronave habría atravesado fuertes corrientes descendentes antes de impactar contra la montaña. Durante décadas, fue el accidente aéreo con mayor cantidad de víctimas del que existían registros públicos en San Juan.

En Valle Fértil -11 de octubre de 2013- Falleció Margarita Ferrá de Bartol.

El helicóptero de Gobierno en Valle Fértil (11 de octubre de 2013)

A las 15:30 hs, la aeronave Bell 407 (matrícula LQ-BHT) de la Dirección de Aeronáutica provincial despegó desde San Agustín de Valle Fértil tras un acto oficial encabezado por el entonces gobernador José Luis Gioja. Durante el despegue en un terreno árido, las hélices levantaron una densa nube de tierra. La desorientación espacial del piloto, combinada con una fuerte ráfaga de viento, hizo que el rotor principal enganchara un cable de alta tensión, provocando una explosión y el posterior desplome. Falleció en el lugar la diputada nacional Margarita Ferrá de Bartol. El gobernador Gioja sufrió estallido de bazo, hemorragias internas y traumatismos graves de tórax, requiriendo 119 días de internación entre el Hospital Rawson y el Hospital Italiano de Buenos Aires. En 2015, la Justicia Federal procesó al piloto Aníbal Touris por homicidio culposo.

El accidente de la avioneta fumigadora en Pocito (4 de enero de 2017)

Una aeronave empleada para pulverización agrícola sufrió un desperfecto mecánico e intentó retornar al Aeroclub de Pocito. Terminó precipitándose sobre el patio de una vivienda en el barrio Villa Paolini. A pesar del impacto en plena zona urbana, el piloto Carlos Lavado logró salir por sus propios medios con heridas leves y no hubo víctimas fatales.

La tragedia aérea en Valle Fértil (29 de julio de 2026)

Un helicóptero Bell 412 (matrícula LV-KGR), contratado por la empresa JasFly S.A. para brindar apoyo logístico en un curso de adiestramiento contra incendios forestales de la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego, perdió contacto a las 13:39 hs. Cerca de las 15:00 hs. equipos de rescate hallaron los restos de la aeronave esparcidos a decenas de metros en el sector norte del Parque Provincial Ischigualasto. Fallecieron sus siete ocupantes: el subjefe de la Policía de San Juan (Germán Videla), el director de Protección Civil (Carlos Heredia), el jefe y subjefe de Bomberos provincial (Rubén Castro y Jorge Carbajal), el piloto (Matías Valenzuela) y dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta). Por la cantidad de funcionarios públicos fallecidos, se convirtió en el siniestro aéreo más grave registrado en la historia de San Juan. Las causas del siniestro aún deben ser determinadas por la investigación técnica correspondiente.