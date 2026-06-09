Por primera vez, Argentina estará representada por tres delegaciones arbitrales en la Copa del Mundo. Estarán encabezadas por Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez.

Tello es árbitro FIFA desde 2019 y cuenta con la mayor presencia en duelos internacionales. Dirige a nivel Conmebol en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Eliminatorias, además de participar en escenarios de la UEFA y Concacaf. También formó parte de la terna arbitral argentina en Qatar 2022.

Árbitro FIFA desde 2015, Herrera tiene amplia experiencia internacional y es una de las caras más conocidas a nivel local. Se destaca por administrar bien las emociones de los jugadores y es raro que los partidos se le vayan de las manos. En una edición particular como el Mundial 2026, con muchas selecciones nuevas, sus habilidades serán bien valoradas.

En el caso de Falcón Pérez, es árbitro FIFA desde 2022. Dentro de la nueva generación, es considerado uno de los que más potencial tiene para conducir a nivel internacional. Su aspecto más flojo es la falta de experiencia fuera del fútbol argentino.

