San Juan tiene 464 años de historia guardados en papel, en mapas y en documentos que pocos conocen. Desde el acta de fundación, considerada una de las más bellas de toda la América española, hasta las actas del cabildo donde se discutieron las primeras ideas de libertad, los registros que explican el origen y el crecimiento de la provincia están más cerca de lo que parece.

El origen: españoles que venían de Chile

El historiador Guillermo Genini, de la Fundación San Juan, es uno de los referentes que más ha trabajado sobre el proceso fundacional. Una de las primeras aclaraciones que hace es sobre un malentendido frecuente: los hombres que llegaron a fundar esta tierra no eran chilenos. Eran españoles asentados en Chile, bajo una jurisdicción que desde 1548 dependía de ese territorio por decisión de Pedro de Valdivia.

El gran operador del proceso fue Francisco de Villagra, quien en 1551 había relevado el terreno y la mano de obra disponible —los indígenas huarpes— y trazó el plan. Fue él quien instruyó a Juan Jufré para que cruzara los Andes y fundara. Jufré cumplió: el 3 de junio de 1562, estableció San Juan de la Frontera sobre el centro de concentración huarpe del valle de Tulum. La razón era menos romántica que la historia oficial sugiere: sin una ciudad no había vecinos, y sin vecinos no había encomenderos. El sistema de encomiendas —por el cual los indígenas, súbditos de la corona, tributaban con trabajo y bienes a los colonizadores— requería una estructura urbana para funcionar.

El debate sobre dónde ocurrió, exactamente

El monumento a Juan Jufré ubicado hoy en la ciudad es, en palabras del propio Genini, "una costumbre simbólica". La plaza donde está emplazado data de comienzos del siglo XIX, casi dos siglos y medio después de la fundación. No hay certeza documental de la ubicación exacta del acto original, y tampoco se ha podido confirmar con rigor si hubo un traslado posterior de la ciudad entre 1593 y 1595, como afirman algunos historiadores. Genini revisó los supuestos fundamentos de ese traslado y encontró que las citas no resistían el contraste con los documentos. Lo que sí puede decirse es que la fundación ocurrió más al norte y más al oeste de donde hoy se señala.

El documento más bello de una ciudad española en América

En el Archivo General de la Provincia se conserva —en copia certificada a color— lo que Genini describe como posiblemente una de las actas de fundación más bellas de toda la historia urbana americana. El original está en el Archivo de Indias, en España, pero hace unos años se gestionó una reproducción de alta resolución que quedó disponible para consulta local.

El documento no fue redactado en el campo, en el momento de la fundación, sino elaborado con posterioridad —probablemente en Lima— como instrumento probatorio de la actuación de Jufré. Por eso tiene características artísticas poco habituales: colores, escudo de armas de la familia Jufré —que sirvió de inspiración para el escudo de la ciudad de San Juan— y una presentación florida que contrasta con la austeridad de los documentos administrativos de la época. Cualquier persona puede solicitarlo con turno previo, y se entrega con marca de agua.

Cómo cambió la ciudad: el mapa que mandó a hacer Sarmiento

En el Museo de Historia Urbana, ubicado en el subsuelo del Centro Cívico Provincial, el arquitecto Jorge Martín muestra uno de los mapas más reveladores de la historia sanjuanina. Se trata del plano del Valle de Tulum, Zonda y Ullum, mandado a confeccionar por Sarmiento durante su gobernación, en 1863. El mapa permite ver la ciudad antes del terremoto de 1944: un rectángulo compacto delimitado por las actuales calles Rawson 25 de Mayo, 9 de Julio y Salta —las que los españoles llamaban "calles anchas"— con muy poco crecimiento hacia el este, donde todo era médano.

El mapa también muestra la antigua ubicación del pueblo de Ullum, que en la década de 1970 quedó bajo las aguas del dique. Cuando el nivel baja mucho, todavía pueden verse las ruinas. Y permite entender el origen del nombre Chimbas: una especie de isla o meandro que se formaba entre los brazos del río San Juan y que, con la construcción de la costanera, se consolidó como departamento.

El terremoto del '44 lo cambió todo. Entre 6.000 y 10.000 muertos, según los registros, y una ciudad que debió reconstruirse. Hubo propuestas de trasladarla hacia el suroeste, entre Villa del Carril y lo que hoy es Villa Krause, pero ninguna prosperó. Fue el plan del arquitecto José María Pastor el que definió el perfil actual: ensanche de calles, incorporación de acequias en las veredas, que antes no existían, y la apertura de la Avenida Libertador por el centro de las manzanas.

El cabildo que nadie recuerda

En el mismo subsuelo del Archivo General, la archivista Verónica Robles muestra la reconstrucción de un edificio que pocos sanjuaninos saben que existió: el cabildo. A partir de investigaciones de la doctora Ana Garreta de la Universidad de La Plata y del relevamiento de actas capitulares conservadas en el archivo, el equipo utilizó inteligencia artificial para generar una imagen del edificio tal como habría sido hacia fines del siglo XVIII.

El resultado sorprende a quien espera algo parecido al cabildo porteño. El de San Juan era mucho más modesto: paredes de adobe encaladas, sin columnas, sin reloj. Funcionaba como centro administrativo y comercial, y tenía cárcel —con sectores diferenciados según la condición social del detenido: indios, criollos, españoles. Frente a él, la plaza operaba como mercado. Según las investigaciones, habría estado ubicado frente a la actual Plaza 25 de Mayo, sobre la calle que hoy es General Acha.

La reconstrucción, aclara Robles, corresponde a fines del siglo XVIII y no al edificio exacto de 1810. Seguir precisando eso es, dice, uno de los desafíos que tiene por delante el archivo.

Cómo acceder

El Museo de Historia Urbana funciona en el subsuelo del Centro Cívico Provincial y fue creado en 2009 para recuperar la memoria de la ciudad. El Archivo General de la Provincia, en el mismo edificio, resguarda documentos desde 1601 y tiene un departamento de archivo histórico que atiende consultas con turno previo. La muestra sobre el cabildo, montada con motivo del aniversario, puede visitarse en el subsuelo del número 7 del Centro Cívico.

El documento más antiguo en formato físico que conserva el archivo data de 1601, casi cuatro décadas después de la fundación. Entre ese año y el acta de Jufré hay décadas de conflictos entre colonos, propietarios de tierras y pueblos originarios que también están registrados en el fondo de tribunales. La historia de San Juan no empezó el 3 de junio de 1562 y terminó ahí. Empezó ahí y todavía se está escribiendo.