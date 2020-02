Los argentinos Acosta y Correa le dieron el triunfo al Atlas en México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los argentinos Luciano Acosta y Marcelo Correa anotaron los goles que le permitieron al Atlas imponerse sobre el Tijuana por 2-1, en uno de los dos partidos jugados esta madrugada por la cuarta fecha del torneo Clausura de México.



Acosta, ex jugador de Boca y Estudiantes de La Plata, y Correa, ex Ferro, Central, Godoy Cruz y Colón, anotaron los goles de Atlas, uno en cada tiempo, mientras que el brasileño Camilo Sanvezzo, de tiro penal, había marcado la igualdad transitoria para Xolos de Tijuana, en el partido jugado en el estadio Jalisco, según el portal SoccerWay.



Atlas, que tiene seis puntos, tuvo como titular a otro argentino, Hugo Nervo (ex Arsenal y Huracán), mientras que fue suplente su compatriota Germán Conti (ex Colón de Santa Fe), por una decisión del entrenador Omar Flores, quien reemplazó a Leandro Cufré, despedido el jueves último.



Tijuana (4), dirigido por el argentino Gustavo Quinteros, tuvo como titulares a sus compatriotas Miguel Barbieri (ex Defensores de Belgrano, Racing y Central), Leandro González (ex River, Arsenal y Tigre) y fue suplente el recién llegado Alexis Castro (ex Tigre, San Lorenzo y Defensa y Justicia).



En el otro partido de la fecha, San Luis (6) y Guadalajara (6) empataron 2 a 2 y también hubo goles argentinos.



Nicolás Ibáñez (ex Comunicaciones y Gimnasia y Esgrima La Plata) y Germán Berterame (ex San Lorenzo y Patronato) anotaron para San Luis, en tanto los mexicanos Javier López y Oribe Peralta marcaron para las Chivas.



La fecha continuará esta tarde con los siguientes partidos:



Monterrey-Querétaro; Morelia-León; Necaxa-Puebla y Pachuca-UANL.



Mañana completarán América-Juárez; Santos Lagunas-UNAM y Toluca-Cruz Azul.