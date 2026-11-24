El diario íntimo del papa Francisco permitió conocer una faceta desconocida de Jorge Bergoglio y también recuperar los nombres de muchos argentinos que formaron parte de su historia personal, espiritual y pastoral. Entre sus páginas aparecen sacerdotes, teólogos, colaboradores, amigos y familiares que dejaron una huella en su vida, incluso después de que se trasladara al Vaticano.

Los escritos fueron realizados entre 1992 y agosto de 2024 y publicados de manera póstuma en un libro editado por el cardenal argentino Víctor Manuel "Tucho" Fernández. El material reúne reflexiones personales, recuerdos y anotaciones que Francisco conservó durante más de tres décadas.

Entre los nombres que aparecen en el cuaderno se encuentran figuras importantes de la Iglesia argentina, como el cardenal Ángel Sixto Rossi, actual arzobispo de Córdoba, y el teólogo Lucio Gera, una referencia del pensamiento religioso latinoamericano. También hay menciones a personas de su entorno más cercano, algunas identificadas solamente por sus nombres o apodos.

Los sacerdotes y referentes religiosos que marcaron a Francisco

Uno de los nombres destacados es el de Ángel Sixto Rossi, quien ingresó a la Compañía de Jesús en 1976, cuando Bergoglio se desempeñaba como provincial de los jesuitas en Argentina. Su aparición en los escritos remite a una etapa importante de la trayectoria religiosa del futuro Papa.

Otro referente mencionado es Lucio Gera, teólogo italiano nacionalizado argentino, vinculado con la denominada teología de la cultura y participante en la elaboración del Documento de Puebla. Su pensamiento tuvo una influencia significativa en la formación pastoral de Bergoglio.

La importancia que Francisco le daba a estas ideas también quedó reflejada en los documentos que conservaba. Entre sus pertenencias tenía ejemplares subrayados de "Evangelii nuntiandi", de Pablo VI, el Documento de Puebla y el Documento de Aparecida, tres textos fundamentales para comprender su mirada sobre la evangelización y el compromiso social de la Iglesia.

También aparece monseñor Joaquín Sucunza, nacido en Pamplona, España, pero con una extensa trayectoria en la Arquidiócesis de Buenos Aires, donde se desempeñó como vicario general. Fue una persona cercana a Bergoglio y lo acompañó en distintos momentos personales y vinculados con su salud.

Los nombres y apodos de su círculo más cercano

Más allá de las figuras religiosas conocidas, el diario contiene una extensa lista de personas que formaron parte de la vida cotidiana de Francisco. Algunas aparecen identificadas únicamente por sus nombres o apodos, sin mayores precisiones sobre sus identidades.

Entre ellos figuran Lella, Oscar, Tito, Lombardero, Sarita, Gentico, el padre Duarte, Alicia, Beatriz, Daniel, Pepe, sor Genoveva, Emilio, Isa, Tony y Beba.

Las referencias están relacionadas con distintos episodios de la vida de Bergoglio, como enfermedades, fallecimientos, visitas a hospitales y celebraciones religiosas. Aunque no todos los vínculos pueden reconstruirse con exactitud, las menciones permiten dimensionar la cantidad de personas que continuaron formando parte de su mundo afectivo y pastoral.

En ese sentido, una de las reflexiones incluidas en el libro destaca la importancia que Francisco les daba a las personas comunes. Según se explica en la publicación, para el Pontífice la muerte de alguien sencillo o el sufrimiento de cualquier ser humano tenían tanta relevancia como los acontecimientos más importantes de la Iglesia.

Sus abuelas y los recuerdos familiares

La familia también ocupa un lugar importante en las anotaciones. Francisco evocó a sus padres y, especialmente, a sus abuelas Rosa y María, a quienes consideraba referencias fundamentales en la transmisión de la fe y en su formación personal.

En uno de los pasajes, Bergoglio recordó a su abuela Rosa y dejó registrada una invocación que realizó en el aniversario de su fallecimiento. "Le pedí mucho a mi abuela, en el 28º aniversario de su muerte, que me iluminara", escribió. Luego agregó una breve frase: "Rosa: siembra y paciencia".

Esos recuerdos muestran que, incluso durante su pontificado, Francisco mantuvo presente la influencia de su familia y las enseñanzas que había recibido durante su infancia en Argentina.

También aparecen referencias a sus reencuentros con compatriotas en Roma y a las audiencias que mantenía con personas de su país natal. En una de las anotaciones, incluso reconoció que atender los pedidos de los argentinos le demandaba una parte importante de su tiempo.

Buenos Aires, San José y la Virgen de Luján

La Argentina también aparece representada a través de los lugares y las imágenes religiosas que acompañaron la vida de Francisco. Uno de los espacios más significativos fue el barrio porteño de Flores, donde nació y creció.

En particular, recordó la Basílica de San José de Flores, donde aprendió una costumbre que mantuvo durante toda su vida: colocar pequeños pedidos escritos debajo de una imagen del santo. Para Bergoglio, ese gesto representaba una manera de reconocer sus propias limitaciones y confiar en la ayuda divina.

Otra devoción que aparece reiteradamente en sus escritos es la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. También hay referencias a María Auxiliadora, vinculada con la tradición salesiana y con distintas expresiones de la religiosidad popular que marcaron su formación.

Los recuerdos de Buenos Aires, sus familiares y las personas que acompañaron su recorrido religioso permiten reconstruir la conexión que Francisco mantuvo con su país natal. Incluso después de convertirse en Papa, esos vínculos siguieron presentes en sus anotaciones personales.

La publicación del diario ofrece así una mirada sobre los afectos y las referencias que acompañaron a Bergoglio durante más de tres décadas. No se trata solamente de una lista de nombres, sino de pequeños recuerdos que permiten comprender qué personas, lugares y creencias conservaron un lugar especial en su vida.