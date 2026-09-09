El Salón de la Fama de World Rugby cuenta desde este miércoles con un nuevo representante argentino: Diego Domínguez. Con su incorporación, ya son seis los jugadores vinculados al país que recibieron esta distinción.

El primero en ingresar fue Hugo Porta, quien recibió el reconocimiento en 2008. Tres años después, en 2011, fue el turno de Agustín Pichot.

Los nombres argentinos

En 2017 llegó la distinción para Felipe Contepomi, mientras que Juan Martín Hernández fue incorporado en 2023. Un año después, en 2024, el ítalo-argentino Sergio Parisse también ingresó al selecto grupo.

Finalmente, en 2026 se sumó Diego Domínguez, quien tuvo una particular trayectoria internacional al haber representado tanto a Los Pumas como a Italia.

La lista quedó conformada de la siguiente manera:

Hugo Porta — 2008.



Agustín Pichot — 2011.



Felipe Contepomi — 2017.



Juan Martín Hernández — 2023.



Sergio Parisse — 2024.



Diego Domínguez — 2026.

De esta manera, Domínguez se convirtió en el sexto argentino incluido en el Salón de la Fama de World Rugby y completó una lista integrada por figuras de distintas generaciones del rugby nacional.