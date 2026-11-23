El lanzamiento de GTA 6 también puso en primer plano la presencia de artistas argentinos dentro de su propuesta musical. María Becerra, CA7RIEL, Paco Amoroso y la banda Kumbia Queers forman parte de las canciones que acompañan a los jugadores mientras recorren Vice City.

La selección musical del videojuego reúne artistas internacionales de distintos géneros y países. Entre los nombres que aparecen también figuran Bad Bunny, Lana Del Rey, Dua Lipa y Travis Scott.

María Becerra y su colaboración con El Alfa

Una de las representantes argentinas es María Becerra, cuya canción Hace calor, junto al dominicano El Alfa, forma parte de la programación de Cocoteo FM. Se trata de una de las emisoras ficticias del videojuego, dedicada principalmente a la música latina, el reguetón y otros ritmos caribeños.

La radio tiene como conductores a Bad Bunny y a la cantante puertorriqueña RaiNao, quienes aparecen representados dentro del universo del juego. La participación de Becerra se da a través de una canción de su álbum Quimera.

CA7RIEL y Paco Amoroso, con varias canciones

CA7RIEL y Paco Amoroso también tienen una participación destacada en la banda sonora. El dúo aparece con Dumbai, que puede escucharse en Cocoteo FM, y con otras colaboraciones musicales incluidas en distintas emisoras y producciones vinculadas al videojuego.

Entre esas canciones figuran Blow My Mind, junto a Robyn, y Sexy Magic, una colaboración con PinkPantheress, Fred again.. y Étienne de Crécy. Esta última forma parte de Grand Theft Auto VI: The Album, el disco oficial que reúne 34 canciones originales.

Kumbia Queers también forma parte del videojuego

La lista de artistas argentinos se completa con Kumbia Queers, banda de punk tropical que participa con la canción Kumbia Dark. El tema integra la programación de Kaleidoscope FM, una de las emisoras disponibles dentro del juego.

La estación está conducida por el actor británico Jeremy Irons, quien interpreta al personaje DJ Dicky. De esta manera, la música argentina aparece representada a través de artistas de distintos estilos en una de las producciones más esperadas de la industria de los videojuegos.