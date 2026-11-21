Con la banda sanjuanina De La Lora abriendo el escenario mayor con "Antes y Después" de Ciro y Los Persas y la expectativa en alza por los shows de Turf y Tan Biónica, la música ya suena a pleno en los distintos escenarios de la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026.

En el predio del Estadio San Juan del Bicentenario y sus espacios anexos, la jornada arrancó tras la apertura oficial y un espectáculo artístico que comenzó pasadas las 21hs. en el Velódromo Vicente Chancay con un viaje entre dinosaurios y música.

Mientras el público aguarda las presentaciones estelares de Turf, liderada por Joaquín Levinton, y Tan Biónica, encabezada por Chano Charpentier —tras el paso previo de Los Mentidores por el escenario principal del Estadio del Bicentenario—, la programación se despliega en simultáneo con folclore, tango, jazz, pop, música urbana y electrónica.

Escenario Alternativo y Paseo Federal

Las propuestas distribuidas en el predio mantienen el ritmo artístico desde temprano con una amplia variedad de estilos y procedencias:

Escenario Alternativo: comenzó a las 20:00 con Pablo Maldonado y siguió con Tesla Jazz. A lo largo de la noche están previstos Reinas del Caos, Tito Oliva Jazz Quinteto, Luke Glitch y Martina Flores, entre otros, con continuidad hasta la madrugada junto a Fabricio Montilla Full Band, Raza Mundana, Aldo Zaragoza, Esha y Huaykil.

Paseo Federal: tras la ceremonia inaugural, arrancaron los artistas itinerantes y la grilla continúa con el Ballet Municipal San Juan Nuestro Tiempo (de Capital), Luli Gon y Jazmín Carrizo (de Zonda) y una selección de bailarines del departamento Iglesia.

La Peña y el Escenario Urbano

El movimiento musical y de danza también se hace sentir en otros dos polos muy convocantes del predio:

La Peña: abrió con Aleste y continuó con Malos Gatos, en una noche que reúne a Recuerdo Pasional Tango, Dúo Mixtura, Santiago Ayala, Trisonantes, Agitando el Nido, Arrieros Huaqueños y Proyecto Tango San Juan, y sigue durante la madrugada con Viajeros, La Jodda, Los Videla, Dúo Herencia, Nano Rodríguez, Los Parhelios y La Oveja Negra y los García.

Escenario Urbano: inició a las 19:00 con RAAP y prosiguió con Filo al Sol, sumando música urbana, danza y electrónica con PI.TUCA, Japoneses de Bolsillo, Marzio Full Band, Experiencia Urbana, Zyxela MC, Gringos Turistas y DJ Whada.

De este modo, la Fiesta Nacional del Sol 2026 atraviesa su primera jornada con música en vivo en múltiples frentes culturales de San Juan mientras se acerca el tramo central de la noche en el estadio.