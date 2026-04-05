Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA brindaron una transmisión en vivo desde la cápsula Orión mientras avanzan rumbo a la Luna y sorprendieron al describir imágenes “increíbles e irrepetibles” de la Tierra y su satélite natural, vistas que aseguran no se comparan con ninguna experiencia previa en el espacio.

Durante la comunicación, Victor Glover destacó la magnitud del viaje y su valor histórico. “Este viaje no se compara con ninguno otro. Las vistas únicas que hemos tenido de la Tierra y la Luna son increíbles”, expresó, marcando la diferencia con misiones anteriores en la Estación Espacial Internacional.

La tripulación está integrada por Reid Wiseman, comandante de la misión y veterano de la EEI con 165 días en órbita; Christina Koch, quien ostenta el récord femenino de permanencia en el espacio con 328 días; el propio Glover, con experiencia en la misión Crew-1; y Jeremy Hansen, astronauta canadiense que realiza su primer vuelo espacial y podría convertirse en el primer representante de su país en viajar al entorno lunar.

Actualmente, la misión transita su cuarto día con el objetivo de preparar el paso clave por la órbita lunar, donde los astronautas buscarán capturar imágenes y videos del lado oculto de la Luna, uno de los hitos más esperados del viaje.

En paralelo, desde la NASA brindaron detalles técnicos sobre la vida a bordo. Uno de los puntos llamativos fue el funcionamiento del sistema sanitario de la cápsula Orión, que presenta inconvenientes en los tanques de residuos. Por este motivo, recomendaron limitar su uso y utilizar sistemas alternativos para ciertas necesidades.

Además, la agencia sigue de cerca las condiciones meteorológicas para el regreso de la misión, previsto mediante un amerizaje frente a la costa de San Diego. Sin embargo, no se descarta modificar el punto de descenso si el clima no resulta favorable.

Artemis II representa un paso clave en el regreso de la humanidad a la Luna y forma parte del programa que busca sentar las bases para futuras misiones tripuladas y, eventualmente, la exploración de Marte.