Dos jóvenes fueron aprehendidos durante un procedimiento realizado por efectivos de la Unidad Operativa Richet y Balcarce, luego de ser sorprendidos mientras transportaban una bomba de agua y una manguera reforzada en inmediaciones del asentamiento Pedro Echagüe, en Chimbas.

El procedimiento se realizó este viernes 4 de septiembre, cuando personal policial se encontraba realizando recorridas de prevención por la zona. Durante el patrullaje, los efectivos observaron a dos hombres que caminaban transportando distintos elementos en el interior de dos bolsas de arpillera de color blanco.

Al advertir la presencia del móvil policial, los dos sujetos intentaron escapar del lugar. Los uniformados iniciaron una persecución y lograron aprehenderlos a pocos metros del sitio donde habían sido observados inicialmente.

La bomba de agua llevaba conectada una manguera reforzada y aparte una maguera enrollada de unos 20 metros.

Una vez concretadas las aprehensiones, los policías procedieron a revisar las bolsas que llevaban los sospechosos. En el interior encontraron una bomba de agua de color azul junto con una manguera de tipo reforzada, de aproximadamente 20 metros de longitud.

Los jóvenes no pudieron acreditar en ese momento la propiedad ni la procedencia de los elementos que transportaban. Ante esta situación, los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes y procedieron al secuestro preventivo de los efectos encontrados.

Los aprehendidos fueron identificados como Facundo Sebastián Llañez Carena, de 27 años, y Alexis Agustín Llañez, de 24 años. Ambos quedaron vinculados al procedimiento iniciado para establecer la procedencia de la bomba de agua y la manguera secuestradas.

Tras las aprehensiones, el personal policial mantuvo comunicación telefónica con el ayudante fiscal Emiliano Usin, quien tomó conocimiento de la situación y dispuso que se iniciaran actuaciones tendientes a establecer la procedencia de los elementos.

El procedimiento quedó registrado bajo un legajo correspondiente al año 2026 y tuvo como principal medida el secuestro de la bomba de agua de color azul y la manguera reforzada de unos 20 metros.

La intervención policial se originó a partir de una recorrida preventiva y concluyó con dos personas aprehendidas y el secuestro de elementos cuya procedencia debía ser determinada mediante las actuaciones judiciales correspondientes.

El caso continuó bajo intervención de la autoridad fiscal, que quedó a cargo de establecer si los efectos habían sido denunciados como sustraídos y determinar las circunstancias en las que los dos jóvenes los tenían en su poder.