Los audios filtrados de la infidelidad que involucra a El Polaco y Fede Bal

Barby Silenzi, El Polaco y Fede Bal quedaron envueltos otra vez en el recuerdo del polémico episodio que sacudió a la farándula nacional a fines de 2020. La bailarina brindó precisiones inéditas sobre el hallazgo y la posterior difusión de los célebres mensajes de voz que terminaron en la emisión del programa Los Ángeles de la Mañana.

Barby Silenzi relató durante una charla con Silvina Escudero en el ciclo AME que los hechos ocurrieron cuando convivía con El Polaco y su hija Abril era “re chiquitita”. Fede Bal había organizado un encuentro en su vivienda y la pelea previa de la pareja provocó que el músico no volviera a la casa en toda la noche.

El Polaco regresó al domicilio recién a las ocho de la mañana con un “Ay, mi amor, perdoname, ya vine” indicando que se durmió donde Fede Bal. Barby Silenzi aprovechó el descanso de su pareja para tomar el celular y revisar la charla, momento en que descubrió la invitación al festejo con “pileta calentita” y “minas de primer nivel”.

Fede Bal afirmaba en las grabaciones “La pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco?” mientras el cantante contestaba “No, me muero, ya me estoy preparando”. Barby Silenzi envió las grabaciones a Andrea Taboada diciendo “Le digo: ‘Ya le voy a mandar esto, escuchá porque no puede ser’”.

Barby Silenzi optó por hacer público únicamente el audio de Fede Bal explicando “Mando el de Fede, así no lo expongo tanto al Pola”. La bailarina remató entre risas “Es que es la amiga, date cuenta”. Pese a confirmar entonces que estaban “En guerra no, separados sí”, tiempo después la pareja logró recomponer su vínculo.