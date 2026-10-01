Los audios que se filtraron de Morena Rial y que la complicarían con la cárcel

Se conocieron grabaciones privadas que exponen el malestar de Morena Rial frente a las medidas dispuestas por la Justicia. La joven cumple prisión domiciliaria luego de perder el beneficio de la libertad condicional por no haber respetado los requisitos obligatorios, que incluyeron realizar terapia psicológica y mantener un empleo formal.

En las horas recientes salieron a la luz los mensajes de voz que le envió a una persona de su entorno cercano, donde cuestiona duramente la firmeza del juzgado y expresa el deseo de recuperar su rutina habitual.

En las grabaciones difundidas públicamente se la escucha angustiada por el desarrollo de la causa y la labor de su abogado Alejandro Cipolla. “Yo no sé qué hacer, Alejandro presentó todo, pero parece que están ensañados conmigo”, manifestó en relación con los escritos presentados por su defensa legal para morigerar el arresto domiciliario.

La mediática sostuvo que ya cumplió con los plazos previstos por la norma y reclamó volver a estar junto a su familia en condiciones normales. “Yo quiero volver a tener mi vida, el tiempo que dice la Justicia que yo tendría que haber cumplido la pena yo ya la hice”, expresó en otro tramo del audio. A su vez remarcó las complicaciones que esta situación le genera en el ámbito personal: “Necesito mi vida para poder reclamar todas las cosas y estar con mis hijos, ¡Basta ya!”.

En los audios restantes asumió su arrepentimiento, pero insistió en que las autoridades no contemplan sus pedidos para modificar la detención en su vivienda. “Yo estoy arrepentida, pero ellos no me quieren escuchar, no sé cuál es el problema hoy en día”, afirmó. Por último, comparó su condición con la de otros detenidos y concluyó: “Cualquier preso tiene la libertad, menos yo. Es una locura”.

Mientras tanto, la defensa técnica evalúa nuevas solicitudes ante los tribunales para torcer el rumbo del proceso y devolverle los beneficios previos.