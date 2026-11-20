Tesla comenzó a comercializar sus vehículos eléctricos en Argentina y sus precios quedaron por encima de los valores que tienen los mismos modelos en otros países de la región y del mundo. La comparación muestra que el Model 3 y el Model Y son más caros en el mercado local, incluso frente a países como Uruguay, Chile y Colombia.

La compañía estadounidense habilitó la venta online de sus vehículos y presentó dos modelos: el sedán Model 3 y el SUV Model Y. Aunque los autos ingresan dentro del cupo de vehículos híbridos y eléctricos que no pagan el arancel de importación extrazona del 35%, existen otros costos que impactan en el precio final.

Cuánto cuesta un Tesla en Argentina y la región

El Tesla Model 3 RWD, el modelo más accesible de la marca, tiene un precio de lista de 40.990 dólares en Argentina, al que se suman 600 dólares por reserva, destino y documentación. En Uruguay, ese mismo vehículo cuesta 32.990 dólares, un 24,2% menos que en el mercado argentino.

La diferencia también aparece en otros países sudamericanos donde opera la compañía. En Colombia, el Model 3 RWD cuesta aproximadamente 33.600 dólares, mientras que en Chile alcanza los 29.900 dólares.

En México, donde no se comercializa esa versión del Model 3, el Model Y RWD tiene un valor equivalente a unos 42.000 dólares. En Argentina, esa misma versión del SUV se vende a 44.590 dólares.

Los valores en Estados Unidos, China y Europa

La comparación también permite observar las diferencias con otros mercados internacionales. En Estados Unidos, el Tesla Model 3 RWD tiene un precio de 36.990 dólares, mientras que en China, donde se fabrica el vehículo que llega a Argentina, cuesta unos 33.500 dólares.

En Europa, el mismo modelo tiene un precio de 36.990 euros, equivalente a aproximadamente 40.600 dólares. En ese mercado, los vehículos son abastecidos desde la fábrica que Tesla tiene en Berlín, Alemania.

Por qué los Tesla son más caros en Argentina

La diferencia de precios responde a distintos factores relacionados con los costos de importación, la logística y la estructura impositiva argentina. Aunque Tesla puede acceder a la exención del arancel del 35%, ese beneficio está limitado a un cupo de 2.500 unidades para la compañía.

Entre los gastos que inciden en el precio final aparecen el flete marítimo, el seguro, la tasa de estadística, los costos de despacho y la guarda en puerto. A esto se suman el IVA, Ingresos Brutos, otros impuestos y el margen comercial de la empresa.

Según el análisis publicado, el transporte y el seguro pueden representar entre 2.000 y 3.500 dólares por unidad, mientras que los gastos de guarda y movimiento portuario pueden ir desde 1.000 hasta más de 3.000 dólares. Además, si la compañía supera el cupo de unidades beneficiadas, los vehículos que ingresen por fuera de ese límite deberán pagar el arancel del 35%.

De esta manera, el desembarco de Tesla en Argentina expuso las diferencias de costos que existen entre el mercado local y otros países donde la marca ya comercializa sus vehículos.