La minera Los Azules presentó ante vecinos, instituciones y referentes de Calingasta los detalles de la línea eléctrica de alta tensión que permitirá abastecer de energía al futuro proyecto de cobre. La obra demandará una inversión estimada en US$300 millones, tendrá una extensión de 122 kilómetros y, de obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), podría comenzar a construirse durante 2027.

La presentación se realizó en el Centro Cultural de Tamberías como parte del proceso de evaluación ambiental exigido por la normativa provincial. Ahora será la Secretaría de Ambiente la encargada de analizar la documentación y emitir una resolución sobre el proyecto.

La iniciativa contempla la construcción de una Línea de Alta Tensión de doble terna de 220 kilovoltios que conectará la futura mina con la Estación Transformadora de Calingasta. Para concretarla será necesario instalar 412 torres de entre 40 y 47 metros de altura, utilizar alrededor de 7.000 toneladas de acero y unos 20.000 metros cúbicos de hormigón.

Además, la obra prevé una importante ampliación de la infraestructura eléctrica existente en el departamento. Según explicó a DIARIO HUARPE, el empresario y proveedor minero calingastino Alfredo Amín, durante la audiencia se detalló cómo será la ampliación de la estación transformadora de Villa Calingasta para acompañar la demanda energética del proyecto.

Empleo y construcción

De acuerdo con los datos presentados por la empresa, la construcción demandará un promedio de 180 trabajadores durante los 30 meses previstos de ejecución, aunque en los momentos de mayor actividad podrían alcanzarse picos cercanos a los 450 puestos de trabajo.

Si bien algunos asistentes consultaron sobre contratación de mano de obra y participación de proveedores locales, desde la organización aclararon que la audiencia tenía carácter exclusivamente ambiental y que esos temas serán abordados en futuras instancias vinculadas al desarrollo del proyecto.

Una audiencia centrada en lo ambiental

Según relató Amín, la exposición tuvo un perfil marcadamente técnico. Durante la presentación se explicaron aspectos vinculados al recorrido de la línea, el impacto sobre el territorio, la flora y la fauna, además de estudios de ruido y funcionamiento del sistema eléctrico. También se indicó que el trazado no afectará glaciares.

El dirigente de CASEMICA señaló además que no hubo objeciones significativas contra la obra durante la audiencia y que las consultas estuvieron principalmente orientadas a aspectos técnicos del proyecto.

El plan alternativo tras la prioridad otorgada a Vicuña

La línea eléctrica representa, además, la consolidación de la estrategia alternativa que Los Azules decidió adoptar luego de que Vicuña obtuviera prioridad sobre la capacidad disponible en el sistema provincial de 500 kV.

Inicialmente, el proyecto evaluaba conectarse a la infraestructura eléctrica prevista para el norte sanjuanino. Sin embargo, tras la resolución del organismo regulador, la compañía avanzó con una alternativa propia basada en una línea independiente de 220 kV, utilizando parte de los estudios desarrollados para el proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Con la audiencia ambiental ya realizada, el próximo paso será la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental. Si recibe el visto bueno oficial, Los Azules podrá avanzar con una de las obras de infraestructura más importantes previstas para Calingasta en los próximos años, considerada clave para garantizar el suministro energético de una futura mina que busca convertirse en uno de los principales proyectos de cobre de Argentina.