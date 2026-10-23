Los Azules reactivó el campamento Candadito y avanza hacia la construcción

El Proyecto Los Azules reactivó los trabajos en el campamento logístico Candadito, en Calingasta, y volvió a operar con normalidad tras la desmovilización temporal realizada en julio pasado por razones de seguridad. Con la mejora de las condiciones climáticas, el personal regresó al lugar para continuar con el plan de obras previsto para avanzar hacia la etapa de construcción.

Ubicado a 3.150 metros sobre el nivel del mar, Candadito funciona como punto intermedio de apoyo y relevo para los trabajadores y los equipos que participan del proyecto. Se encuentra a 54 kilómetros de Villa Calingasta y a 79 kilómetros de Barreal. Actualmente, cuenta con capacidad habilitada para alojar hasta 36 personas y dispone de suministros de alimentos, agua y combustible.

La recuperación de la operatividad del campamento constituye un paso para retomar las tareas vinculadas con la infraestructura necesaria para el desarrollo minero. Entre los trabajos previstos se encuentran la mejora del camino de acceso existente, el replanteo y la ejecución de obras correspondientes a una nueva traza vial, además de la construcción de alcantarillas.

La seguridad como prioridad

La reactivación requirió un trabajo coordinado entre distintas áreas del proyecto y la empresa contratista encargada del campamento. Las tareas incluyeron la recuperación de los accesos, el acondicionamiento de las instalaciones y el restablecimiento de los servicios necesarios para alojar nuevamente al personal.

“La reactivación de Candadito es el resultado de un trabajo en el que ninguna área podía avanzar sola”, expresó Emmanuel Navarta, superintendente de Servicios Generales de Los Azules.

El responsable explicó que las áreas de Seguridad e Higiene, Caminos y Servicios Generales trabajaron de manera conjunta para recuperar las condiciones operativas del lugar. También destacó la participación de la contratista del campamento y de los equipos que acompañaron las tareas desde la base.

“Que hoy volvamos a tener personal alojado en Candadito, con los servicios necesarios para esta etapa en funcionamiento, es un logro compartido de los equipos en terreno y de quienes acompañaron desde la base”, sostuvo Navarta.

La desmovilización dispuesta en julio había tenido como objetivo evitar la exposición de los trabajadores a condiciones meteorológicas adversas. La decisión se tomó de manera preventiva, con el propósito de resguardar su integridad ante los riesgos asociados al entorno de alta montaña.

Con el regreso del personal y la puesta en funcionamiento de los servicios, Los Azules busca dar continuidad al plan de obras que contempla las mejoras de los accesos y la infraestructura vial. Estas intervenciones forman parte de los trabajos preparatorios para la futura etapa de construcción del proyecto minero, cuya ejecución requiere condiciones operativas y logísticas adecuadas en la zona.