El proyecto Los Azules, uno de los mayores desarrollos cupríferos sin explotar del mundo, redefinió su esquema de abastecimiento energético. Luego de que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) otorgara prioridad al proyecto Vicuña sobre la nueva capacidad de transporte de la línea de 500Kv, en el norte de la provincia. La compañía decidió activar una alternativa que ya formaba parte de su planificación: abastecerse desde la red eléctrica de Mendoza.

El nuevo esquema contempla la extensión del corredor eléctrico desde la futura Estación Transformadora San Jorge, en Mendoza, hasta la zona de Calingasta, aprovechando la infraestructura impulsada por el proyecto PSJ junto con DistroCuyo.

Una solución que no afecta a Calingasta

Desde la compañía destacaron que la nueva alternativa de conexión eléctrica no afectará el abastecimiento energético de Calingasta. Por el contrario, señalaron que contribuirá a fortalecer la infraestructura eléctrica de San Juan mediante una mayor capacidad y confiabilidad del sistema.

La empresa aseguró que esta alternativa preserva el diseño integral del emprendimiento, mantiene los acuerdos con las comunidades y el contrato con YPF Luz para abastecer la futura mina con energía 100% renovable.

Ingeniería avanzada y financiamiento internacional

Los avances técnicos llegan en paralelo con un paso clave para la estructuración financiera. McEwen Copper designó al banco francés Société Générale como asesor financiero exclusivo para estructurar el paquete de deuda que permitirá financiar la construcción del proyecto, según trascendió.

El mandato comprende el diseño integral de la estrategia de financiamiento, la estructuración de deuda senior y la coordinación de los procesos de due diligence que exigen los potenciales bancos internacionales.

El proyecto ya cuenta con la aprobación para ingresar al RIGI, con inversiones comprometidas por 2.672 millones de dólares.

Los Azules, liderado por Michael Meding, ya tiene su Estudio de Factibilidad finalizado. El plan contempla una vida útil inicial de 22 años, con posibilidades de extender la operación 33 años adicionales.

Durante los primeros cinco años de producción, la mina proyecta obtener 205.000 toneladas anuales de cobre, mientras que posteriormente alcanzaría un promedio de 148.000 toneladas por año.

Energía renovable y baja huella de carbono

La compañía ratificó su objetivo de desarrollar una de las minas de cobre más competitivas y sustentables del mundo. El diseño contempla operar con energía 100% renovable, reducir en 74% el consumo de agua respecto de una planta convencional y registrar una intensidad de carbono 72% inferior al promedio de la industria.

Otro de los aspectos diferenciales será la ausencia de un dique convencional de relaves, una característica que forma parte de la estrategia ambiental del proyecto.