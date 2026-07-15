La ilusión de volver a disputar una final del Mundial volvió a sentirse con fuerza en San Juan. Desde varias horas antes del inicio del partido entre Argentina e Inglaterra, cientos de fanáticos comenzaron a copar bares, cafeterías y restaurantes de distintos puntos de la provincia para seguir en pantalla gigante la semifinal del Mundial 2026.

Los fanáticos viven una jornada especial por la semifinal. FOTO: DIARIO HUARPE.

Con camisetas celestes y blancas, banderas, gorros y bombos improvisados, familias, grupos de amigos y compañeros de trabajo eligieron compartir el encuentro en un ambiente de fiesta. En muchos locales gastronómicos fue necesario reservar con anticipación, ya que las mesas se completaron rápidamente para acompañar a la Scaloneta en un nuevo desafío mundialista.

Un clima de Mundial en toda la provincia

En el microcentro sanjuanino y en otros sectores de la provincia, los bares se transformaron en verdaderas tribunas. Los televisores fueron protagonistas de una tarde marcada por la expectativa, mientras los hinchas comenzaron a entonar canciones y alentar a la Selección minutos antes del inicio del encuentro.

El objetivo es claro: apoyar al equipo de Lionel Scaloni en la búsqueda de una nueva final, luego del título conseguido en Qatar 2022. La presencia de Lionel Messi, Julián Álvarez y el resto de los campeones del mundo volvió a despertar la ilusión de los sanjuaninos.

Una pasión que une generaciones

La semifinal frente a Inglaterra movilizó a personas de todas las edades. Muchos aprovecharon la ocasión para reunirse con familiares y amigos, mientras que otros hicieron una pausa en la jornada laboral para seguir el partido desde un bar.

La expectativa también se reflejó en las calles, donde predominó la camiseta argentina y la confianza en que la Albiceleste pueda dar otro paso hacia la gloria.

Con la pelota a punto de rodar en Atlanta, San Juan volvió a demostrar que, cuando juega la Selección, el fútbol trasciende la cancha y se convierte en una verdadera celebración colectiva.