En el Estadio de Seattle, de 69 mil espectadores, Egipto le está ganando por 1 a 0 a Bélgica, en un partido vibrante y explosivo de ida y vuelta.

El mediocampista Emam Ashour desde la medialuna metió un derechazo al primer palo para anotar el primer gol del encuentro y darle la ventaja al conjunto africano.

El encuentro estrella del Grupo G arrancó con una intensidad altísima en los primeros minutos. La Bélgica de Rudi García intenta monopolizar la posesión apelando a la conducción de su capitán, Kevin De Bruyne, buscando abrir los espacios en un bloque defensivo egipcio que se planta muy firme en su propio campo.

Por el lado de los "Faraones", la propuesta es clara: recuperar rápido y habilitar en velocidad a Mohamed Salah y Omar Marmoush para lastimar de contragolpe. Aunque todavía no se registran situaciones netas de gol en las áreas, el juego físico y la fricción en la mitad de la cancha ya forzaron las primeras intervenciones del árbitro brasileño Ramon Abatti Abel.

Incidencias clave del partido

Desarrollo del Primer Tiempo

El roce en el mediocampo ya dejó los primeros condicionados del encuentro con una ráfaga de tarjetas amarillas antes del primer cuarto de hora. Tarjeta amarilla para el mediocampista egipcio Marwan Attia tras una dura entrada para cortar un avance belga. Y otra tarjeta amarilla a los 13 minutos, para el defensor belga Timothy Castagne por una infracción consecutiva en la salida de los africanos.

Emam Ashour anota el 1-0 para Egipto ante Bélgica cuando iban los 19 minutos del primer tiempo.

Formaciones

Belgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne; Amadou Onana, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García

Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohanad Lasheen, Marwan Attia; Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohanad Lasheen, Marwan Attia; Mohamed Salah, Emam Ashour, Mostafa Ziko; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan