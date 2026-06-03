En San Juan, al igual que en el resto del país, se celebró este 2 de junio el Día del Bombero Voluntario. La fecha sino que conmemora un hito histórico nacional que sentó las bases de este servicio solidario en todo el país. Precisamente, en el Cuarte nº3 de Bomberos Voluntarios de Chimbas (ubicado en Paula Albarracín de Sarmiento y General Nazario Benavidez) hubo una jornada formativa con merienda, actividades lúdicas y recreativas en las que convocó a todos los chicos de la Escuela de Cadetes, quienes, junto a los agentes y oficiales de la seccional, festejaron este significativo día.

DIARIO HUARPE visitó el cuartel y pudo registrar escenas donde el chocolate caliente, la sopaipilla, una deliciosa torta más un clima de camaradería, fueron los signos vitales de un momento especial.

El Sargento Sergio Trigo, explicó cómo es el trabajo interno y la filosofía de ser un bombero voluntario: “nuestro cuartel tiene 30 personas y damos apoyo a otros cuarteles de la zona cuando se nos solicita. En cuanto a la escuela son alrededor de 25 cadetitos que le decimos. Es importante para nosotros el semillero de este árbol genealógico que hemos formado y la idea también, es invertir en ellos los valores para que el día de mañana, sigan manteniendo la capacidad operativa y humana”, dijo el oficial.

Trigo, contó que es oriundo de Salta y también fue inculcado bajo el sistema de valores del bombero voluntario. “llevo en servicio alrededor de 24 años. Es difícil comprender a un bombero voluntario por las cuestiones que lleva esta vocación, pero en lo personal es una inversión, porque me dedico a trabajar en lo que refiere a la emergencia”, señaló.

Allá por 1884

La celebración del Día de los Bomberos Voluntarios está inspirada en el recuerdo de la fundación del primer cuerpo de bomberos del país en el barrio de La Boca, un 2 de junio de 1884.

Tras un voraz incendio, un vecino llamado Tomás Liberti y su hijo organizaron una cadena humana junto a otros inmigrantes italianos para sofocar las llamas. Bajo el lema "Querer es poder", fundaron la "Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca", el cuartel número 1 de la Argentina.

Los Bomberos Voluntarios en San Juan

Aunque en la provincia existe el cuerpo de Bomberos de la Policía de San Juan (que cumplió 100 años en 2024), el sistema de Bomberos Voluntarios ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, con cuarteles en casi todos los departamentos.

San Juan cuenta con destacamentos voluntarios en Capital, Chimbas, Santa Lucía, Rawson, Pocito, Caucete, Albardón, San Martín, Jáchal, Valle Fértil, Calingasta, Sarmiento, Zonda y Ullum.

A diferencia de los bomberos de la Policía, los voluntarios sanjuaninos no perciben un sueldo y mantienen sus guardias las 24 horas del día por pura vocación, enfrentando desde incendios de pastizales (muy comunes por el viento Zonda) hasta rescates en accidentes viales.

En San Juan, la labor de los voluntarios es crítica durante las alertas de Viento Zonda, ya que el personal oficial suele verse desbordado por la cantidad de focos de incendio simultáneos, y son los cuarteles voluntarios de cada departamento quienes contienen las emergencias en sus comunidades.