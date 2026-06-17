En una escena que combinó fútbol, tradición y fe, los botines que Lionel Messi utilizó con la camiseta de la Selección Argentina en lo que fue su último Mundial recibieron una bendición especial en la ciudad de Luján. Se trató del modelo “El Último Tango”, desarrollado por Adidas para acompañar al capitán argentino en una etapa muy significativa de su carrera.

La iniciativa fue impulsada por Walter Quejeiro, quien compartió el momento a través de sus redes sociales. Según relató, el calzado fue trasladado hasta Luján para recibir una bendición antes de emprender viaje hacia Estados Unidos, donde se realizó la cobertura de la competencia internacional.

La ceremonia tuvo lugar en la Basílica Nuestra Señora de Luján, uno de los espacios religiosos más representativos del país. Cada año, miles de personas llegan hasta ese santuario para expresar pedidos, agradecimientos y buscar acompañamiento espiritual, lo que le otorgó un fuerte valor simbólico a la acción.

El gesto no pasó inadvertido entre los seguidores del fútbol. Fanáticos de la Selección y admiradores de Messi reaccionaron ante la particular historia, destacando la carga emocional que rodeaba al capitán argentino en la previa de aquella cita internacional.

Además del significado deportivo, los botines “El Último Tango” adquirieron una dimensión especial por el contexto en el que fueron utilizados. Diseñados específicamente para acompañar a Messi en un tramo histórico de su trayectoria, se transformaron en un objeto de enorme valor simbólico para los hinchas.

La bendición en Luján sumó un capítulo singular a la historia reciente del seleccionado argentino. Con el paso del tiempo, aquel gesto previo al Mundial quedó como una anécdota que unió la pasión por el fútbol con una de las tradiciones religiosas más arraigadas del país.