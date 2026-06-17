La Selección argentina dejó una gran imagen en su estreno en el Mundial 2026 tras vencer con autoridad a Argelia por 3 a 0. Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni ya tiene la mira puesta en el próximo compromiso frente a Austria, un partido que podría asegurar la clasificación a la siguiente ronda.

Más allá del rendimiento colectivo y del histórico triplete de Lionel Messi en Kansas City, el entrenador analiza realizar algunos cambios pensando en las características del rival y en la exigencia física de la competencia.

La primera variante podría darse en el lateral derecho. Nahuel Molina aparece con chances de ingresar desde el arranque en lugar de Gonzalo Montiel, luego de haber disputado todo el segundo tiempo frente a Argelia y dejar una buena impresión.

En el sector izquierdo de la defensa también podría haber novedades. Nicolás Tagliafico continúa evolucionando de una molestia física y será evaluado en los próximos días. Si recibe el alta, podría recuperar su lugar por Facundo Medina, aunque el defensor del Lens cumplió una destacada actuación en el debut y mantiene posibilidades de continuar entre los titulares.

En la mitad de la cancha no se esperan modificaciones. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister seguirían conformando el tridente que le dio equilibrio y dinámica al equipo durante el primer encuentro.

Las mayores dudas aparecen en el frente de ataque. Nicolás González y Julián Álvarez son dos de los nombres que analiza Scaloni para refrescar la ofensiva. En ese escenario, los que podrían salir del equipo serían Thiago Almada y Lautaro Martínez, aunque la decisión final dependerá de los entrenamientos previos al encuentro.

Con Messi como pieza inamovible y en un gran momento futbolístico, Argentina buscará dar otro paso firme en el Mundial y asegurar anticipadamente su boleto a los 16avos de final.

El posible equipo ante Austria

La probable formación sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Nicolás González o Thiago Almada y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Cuándo juega Argentina ante Austria

La Selección argentina enfrentará a Austria el próximo lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, desde las 14 (hora argentina), por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Una victoria dejará al vigente campeón del mundo muy cerca de los octavos de final y consolidará el gran arranque mostrado en su estreno mundialista.