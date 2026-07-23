Los cambios que tendrá la camiseta de la Selección tras perder el Mundial

La Selección Argentina inicia una etapa de renovación visual obligada por los resultados deportivos recientes en el Mundial 2026. Tras la derrota ante España en la final disputada el pasado domingo 19 de julio el equipo nacional debe despedirse del parche que los acreditaba como campeones del mundo. Esta insignia que lucieron con orgullo desde la victoria en Qatar quedará ahora en manos del conjunto español por ser los nuevos dueños del título.

A partir de los próximos compromisos la vestimenta de los jugadores solo contará con el parche de campeón de América 2024. Este reconocimiento fue obtenido en Estados Unidos luego de vencer a Colombia en una final definida por el tanto de Lautaro Martínez.

El procedimiento estético es el mismo que se aplicó desde la obtención de la copa en el Maracaná en 2021 hasta los amistosos previos al torneo de 2022. Durante la última edición continental disputada en tierras estadounidenses la delegación argentina ya había utilizado el parche de 2021 en lugar de la distinción mundialista.

En medio de estos cambios se filtró un diseño de camiseta que habría incluido cuatro estrellas sobre el escudo con las fechas de cada conquista pero esa versión no será producida oficialmente.

El entorno de la selección también se vio envuelto en rumores sobre lo sucedido en el campo de juego. Roberto Ayala fue tajante al declarar que "no puede ser que estén diciendo estas cosas" en referencia a las versiones sobre la final.

Por su parte el defensor Facundo Medina se dirigió a los simpatizantes con un mensaje claro al pedir que "no crean boludeces" tras su regreso al país. Con estos ajustes el equipo se prepara para encarar el resto de las Eliminatorias Sudamericanas.