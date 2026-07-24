La Unión de Propietarios de Camiones de San Juan (UPROCAM) advirtió que el sector enfrenta varios desafíos para aprovechar la demanda, que podría generar el crecimiento de la minería en los próximos años. Entre ellos mencionó el estado de rutas estratégicas, las dificultades para acceder a financiamiento y los requisitos técnicos que exigen las operadoras para contratar servicios de transporte.

José Maldonado, presidente de la entidad, explicó a DIARIO HUARPE que la situación genera preocupación porque las empresas saben que la demanda crecerá, pero todavía no cuentan con las condiciones necesarias para realizar inversiones de gran escala.

Uno de los principales reclamos apunta a la infraestructura vial que conecta con los departamentos mineros. Según indicó, las rutas hacia Jáchal e Iglesia presentan sectores deteriorados, mientras que también existen inconvenientes en los corredores que vinculan a San Juan con Mendoza y San Luis.

"Camino a Jáchal o camino a Iglesia la ruta está bastante deteriorada, bastante remendada. La ruta que nos une con Mendoza también tiene problemas", señaló.

Invertir sin contratos

Maldonado explicó que existen algunas líneas de financiamiento para la compra de unidades, pero consideró que pocos transportistas pueden asumir ese compromiso sin tener contratos asegurados.

"¿Para qué te vas a meter en un crédito si no disponés de un contrato? A los dos meses tenés que empezar a pagar cuotas muy grandes y no podés asumir ese riesgo", afirmó.

La situación se vuelve más compleja porque las empresas mineras exigen camiones 6x4 (vehículos con doble eje motriz preparados para trabajar en caminos de montaña), con una antigüedad máxima de entre cinco y siete años.

Además, muchas licitaciones solicitan certificaciones internacionales de calidad y gestión, entre ellas normas ISO 9000, ISO 9001 e ISO 5001, requisitos sobre los que varias empresas locales todavía trabajan para adecuarse.

La capacidad local y la competencia

El dirigente considera inevitable que el crecimiento minero atraiga a empresas de otras jurisdicciones. "Las cargas que siempre movió San Juan nunca fueron cien por ciento sanjuaninas. Nosotros hemos cubierto alrededor del 40%", indicó.

En ese contexto, señaló que algunas empresas de otras provincias ya comenzaron a instalarse en San Juan e incluso se incorporaron a la cámara.

UPROCAM también creó recientemente una comisión minera para trabajar junto a otras entidades empresarias y las operadoras, con el objetivo de preparar a las empresas locales para las futuras licitaciones.

La diferencia con Chile

Otro de los puntos planteados por Maldonado fue la diferencia de financiamiento con países vecinos. Según explicó, mientras en Argentina las tasas para adquirir unidades rondan entre el 35% y el 40%, en Chile existen créditos cercanos al 5% o 6% y con plazos más extensos.

"Tenemos socios que también están radicados en Chile y están viendo la posibilidad de adquirir vehículos allá por las condiciones de financiamiento que tienen", señaló.

Mientras tanto, el sector mantiene expectativas sobre el crecimiento de la actividad minera, aunque considera que para aprovechar plenamente las oportunidades será necesario mejorar la infraestructura, facilitar el acceso al financiamiento y generar condiciones que permitan a las empresas locales competir en igualdad de condiciones.