Lionel Messi vivirá este martes una noche histórica con la Selección Argentina. El capitán disputará ante Benín, desde las 20 en el estadio Monumental, su último encuentro con la camiseta albiceleste y estará acompañado por varios de los futbolistas que conquistaron el Mundial de Qatar 2022.

La intención de la AFA fue reunir nuevamente al plantel campeón del mundo para acompañar al rosarino en su despedida. Sin embargo, compromisos con sus clubes, lesiones y cuestiones logísticas impedirán que todos puedan estar presentes.

Entre los que confirmaron su asistencia aparecen Ángel Di María y Nicolás Otamendi. El Fideo viajará hacia Buenos Aires después de cumplir con su compromiso con Rosario Central, mientras que el defensor también formará parte de la jornada especial en el Monumental.

Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso también estarán presentes después de haber sido incluidos en la convocatoria para el último compromiso de esta fecha FIFA.

Leandro Paredes no podrá disputar el encuentro debido a la suspensión que arrastra, aunque estará junto al plantel para acompañar a Messi en su despedida.

También serán parte del homenaje Germán Pezzella, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa. Thiago Almada, quien había quedado desafectado por lesión, consiguió un permiso especial para compartir los últimos entrenamientos del capitán con la Selección.

LAS GRANDES AUSENCIAS

Paulo Dybala y Nahuel Molina aparecen entre las principales bajas. Sus clubes no autorizaron el viaje debido a cuestiones deportivas y logísticas vinculadas con sus próximos compromisos.

Franco Armani tampoco podrá participar, ya que Atlético Nacional tiene un partido oficial el 8 de octubre y el arquero permanecerá en Colombia para preparar ese encuentro.

Juan Foyth, por su parte, había sido convocado inicialmente, pero una lesión lo marginó de la nómina. Tras regresar a España, Villarreal no autorizó un nuevo viaje hacia Argentina.

Otro de los nombres que genera expectativa es Alejandro “Papu” Gómez. El futbolista recibió la invitación para participar de la despedida, aunque su reciente llegada al Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos complica su presencia.

De esta manera, el Monumental se prepara para una jornada cargada de emoción, con varios integrantes de aquella histórica Selección Argentina campeona del mundo acompañando a Messi en su última presentación con la camiseta nacional.