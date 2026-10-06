La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina también tuvo el reconocimiento de referentes de otros deportes. Julián Montoya, capitán de Los Pumas; Santiago Mare, referente de Los Pumas 7’s; y Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, le dedicaron mensajes al futbolista y coincidieron en destacar su trayectoria, sus valores y la influencia que tuvo más allá del fútbol.

Los tres referentes del rugby argentino resaltaron especialmente la manera en que Messi representó al país durante su carrera. Para ellos, su legado no se limita a los títulos y los récords, sino también al ejemplo que dejó para deportistas y aficionados de distintas generaciones.

El mensaje de Julián Montoya

El capitán de Los Pumas puso el foco en la capacidad de Messi para superar los momentos difíciles y mantenerse al máximo nivel durante su extensa trayectoria.

“Quería decirte gracias por enseñarnos a todos los argentinos a creer, a confiar, a trabajar. A seguir adelante, sobre todo, cuando las cosas no salen”, expresó Montoya.

El rugbier también destacó el orgullo de haber compartido época con el capitán de la Selección. “Me siento un privilegiado de haber sido contemporáneo tuyo y haberte podido ver y disfrutar”, señaló.

Montoya cerró su mensaje con un reconocimiento a la forma en que Messi llevó la camiseta argentina: “Muchas gracias por llevar los colores argentinos a lo más alto, pero sobre todo de la manera que lo hiciste”.

Mare destacó el ejemplo para las nuevas generaciones

Santiago Mare, capitán de Los Pumas 7’s, centró su mensaje en el impacto que tuvo Messi sobre quienes crecieron viendo sus partidos con la Selección.

“Para estas generaciones haber sido contemporáneo a vos es un privilegio enorme”, afirmó el jugador, quien agradeció cada momento que el rosarino protagonizó con la camiseta argentina.

Mare también destacó valores como la humildad, la constancia y la capacidad de no rendirse. “Sos un ídolo y un ejemplo a seguir para todos los deportistas”, sostuvo antes de desearle lo mejor en la nueva etapa que comienza.

Pedrozo resaltó su influencia fuera del fútbol

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, puso el acento en la dedicación que Messi mostró durante toda su carrera.

“Quiero destacar tu firmeza y resiliencia, pero principalmente tu dedicación”, expresó la referente del rugby femenino argentino.

Pedrozo consideró que la figura del rosarino trascendió su disciplina y alcanzó a personas de distintos ámbitos. “Trascendiste el fútbol. Sos una imagen de inspiración para cualquier argentino y para cualquier persona en este mundo”, afirmó.

Los mensajes de Montoya, Mare y Pedrozo reflejaron así un reconocimiento que excedió al fútbol. Los tres capitanes coincidieron en que Messi dejó una huella en el deporte argentino por sus logros, pero también por los valores asociados a su recorrido con la Selección.