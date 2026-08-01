Los caprichos millonarios de Pampita durante sus vacaciones en la playa

Carolina Ardohain arribó a las costas de Punta Cana para iniciar un periodo de descanso junto a Martín Pepa y sus hijos. La conductora se instaló en una villa privada de primer nivel ubicada sobre la Playa Bávaro desde el pasado 25 de julio con el objetivo de lograr una desconexión total.

Este viaje se produce luego de una etapa de altísima exigencia profesional que estuvo marcada por sus coberturas internacionales y el afianzamiento de su propio ciclo de entrevistas íntimas.

La familia llegó a la República Dominicana tras haber pasado una temporada previa en el sur de Argentina. En un refugio frente al lago Nahuel Huapi, en Villa La Angostura, organizaron el festejo por el cumpleaños de la pequeña Anita García Moritán.

Antes de ese descanso en la nieve, la modelo había cumplido con su rol laboral durante la cobertura del Mundial 2026. En esta ocasión, la acompañan sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, además de la menor de la familia.

El alojamiento elegido resalta por sus deslumbrantes comodidades situadas frente al mar turquesa. Esta pausa en la agenda mediática de la modelo responde a los meses de exposición constante y viajes por el exterior. Las postales compartidas muestran al grupo familiar aprovechando el sol y el clima cálido para buscar relax absoluto lejos de las obligaciones cotidianas.