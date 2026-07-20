Los carteles de la Circunvalación homenajearon a la Selección Argentina

Tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, el Gobierno de San Juan decidió rendir homenaje al plantel de Lionel Scaloni con un mensaje que rápidamente llamó la atención de quienes transitaban por la Avenida de Circunvalación.

"Orgullosos de ser Argentinos", otro de los mensajes en la Circunvalación.

A través de los carteles luminosos ubicados sobre la principal vía de la provincia, se pudo leer una frase cargada de reconocimiento: "Gracias Selección" y "Orgullosos de ser argentinos". El gesto buscó destacar el esfuerzo, la entrega y el compromiso del equipo nacional a lo largo de toda la Copa del Mundo.

El mensaje apareció pocas horas después de la definición disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde la Albiceleste cayó por 1 a 0 en el tiempo suplementario frente al seleccionado español, quedándose con el subcampeonato.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el homenaje tuvo como objetivo agradecer la representación que realizó el plantel durante el torneo y resaltar los valores que transmitió dentro y fuera de la cancha. La publicación destacó que la Selección volvió a representar el esfuerzo, la unión y la pasión que caracterizan al pueblo argentino, más allá del resultado deportivo.

Un mensaje que acompañó el sentimiento de los sanjuaninos

Durante toda la jornada, miles de sanjuaninos siguieron la final del Mundial con expectativa y emoción. Muchos eligieron reunirse en la Plaza 25 de Mayo y en distintos puntos de la provincia para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

Finalizado el encuentro, el reconocimiento del Gobierno provincial se sumó a las múltiples muestras de afecto hacia los jugadores, que pese a no conseguir el bicampeonato recibieron el respaldo de los hinchas por el camino recorrido y por volver a colocar a la Argentina entre las mejores selecciones del mundo.

El mensaje en los carteles de la Circunvalación sintetizó ese sentimiento colectivo: un agradecimiento a un plantel que volvió a ilusionar al país y que dejó una nueva página importante en la historia del fútbol argentino.