Los cerros de El Zonda se llenan para la carrera homenaje a Henry Martin

El histórico autódromo sanjuanino recibe este domingo una nueva fecha del TC2000, con el regreso del campeón de 1997 como uno de los principales atractivos. Desde temprano, los fanáticos comenzaron a ubicarse en los cerros para vivir la jornada.

El Autódromo Eduardo Copello de El Zonda vuelve a ser este domingo escenario de una jornada especial para el automovilismo sanjuanino. El circuito de la Quebrada de Zonda recibe la octava fecha del campeonato de TC2000, que tiene como principal atractivo la carrera homenaje a Henry Martin, el piloto sanjuanino que regresó a la categoría después de varios años.

La jornada comenzó con el público llegando al tradicional escenario y ocupando distintos sectores de los cerros para seguir de cerca la actividad. Desde esos puntos, los fanáticos se preparan para observar el paso de los autos por uno de los circuitos más característicos del automovilismo argentino.

El homenajeado, campeón del TC2000 en 1997, volverá a competir frente a su gente a bordo de un Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport. Martin tiene además una historia particular con El Zonda: consiguió allí dos victorias durante la temporada en la que se consagró campeón nacional.

Una carrera especial para Martin

El regreso del sanjuanino tendrá, además, un condimento inesperado. Durante el segundo entrenamiento del sábado, Martin perdió el control de su Toyota Corolla Cross en el sector del rulo y golpeó contra el paredón. El impacto provocó la interrupción de la tanda y dejó al equipo trabajando contrarreloj para reparar el vehículo.

Los daños le impidieron participar de la clasificación, por lo que el piloto sanjuanino largará desde el último lugar de la grilla si finalmente el auto queda en condiciones para competir. Mientras tanto, el equipo Corsi Sport trabajó durante la noche para poner nuevamente el vehículo en pista.

La clasificación quedó en manos de Emiliano Stang, quien además estableció un nuevo récord del circuito con el Toyota Corolla Cross GR-S. Matías Rossi quedó tercero luego de un recargo, mientras que Lucas Carabajal ocupará una de las posiciones delanteras de la grilla.

La final del TC2000 está prevista para las 13 y tendrá una duración de 35 minutos más una vuelta. Antes, a las 10:10, los pilotos disputarán el warm-up.

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