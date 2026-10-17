Los chats de Emanuel Ortega con la mujer que engañó a Julieta Prandi

Un nuevo escándalo rodea la relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega tras la difusión de conversaciones comprometedoras. En Puro Show explicaron que una vestuarista le habría mandado mensajes íntimos a la conductora para exponer al músico. El hallazgo de ese material desató una fuerte crisis que terminó por romper el vínculo antes de la boda.

Según relataron en eltrece, Pochi confirmó que los chats mostraron la intención clara de planear un encuentro en el estudio del artista. Pampito y el resto del panel reaccionaron con sorpresa ante la posibilidad de que aparezca otra persona en la historia. "Una fuente inesperada me dice que va a aparecer una nueva persona en todo el lore este que hay entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega", reveló la panelista.

La panelista detalló que el intercambio de mensajes ocurrió tiempo antes de que la pareja pasara por el altar. "Me cuentan que previo al casamiento, Emanuel Ortega se habría estado hablando con una vestuarista y le habría dicho de tener un encuentro en el estudio", agregó la especialista. Además, la mujer decidió enviar las pruebas directamente a la modelo.

"Pero, más allá de eso, se ve que esta vestuarista le habría mandado todos los chats a Julieta Prandi", aseguró Pochi sobre el detonante del conflicto. En el piso remarcaron que no se trataba de una charla casual sino de una propuesta concreta. Por su parte, Fernanda Iglesias recordó dichos sobre el lugar de la cita y sumó: "El hermano de Emanuel Ortega, Martín, salió a decir que el estudio no era un bulo, pero era un bulo...".

El envío de ese material habría sido el factor determinante para la ruptura definitiva de la famosa pareja. "Lo que me cuentan es que previo al casamiento, Julieta Prandi habría recibido chats por parte de una chica que es vestuarista, relacionado a conversaciones con Emanuel Ortega donde estaban planeando un encuentro en el estudio de él", explicó la periodista sobre la dura pelea.