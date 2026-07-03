Los chats filtrados de Wanda Nara hablando de Icardi y la China Suárez

Estalló una nueva polémica que involucra a las figuras más mediáticas del espectáculo. A través del programa DDM, el periodista Santiago Riva Roy dio a conocer una serie de mensajes privados donde Wanda Nara analiza la situación de su exmarido en medio de las negociaciones por su futuro deportivo.

La empresaria manifestó su descontento por la exposición pública de Mauro Icardi y cómo su vida personal, marcada por el vínculo con la China Suárez y los rumores sobre Ekaterina Ojeda, parece afectar su carrera profesional.

Durante el intercambio de mensajes, la conductora de televisión fue muy crítica con el comportamiento del delantero al afirmar que "ningún jugador que está sin club negociando se va de joda a boliches a tomar alcohol". En este sentido, Nara buscó deslindarse de las críticas que recibe por el presente del futbolista y fue clara al pedir "que no me culpen a mí".

Al recordar el tiempo en el que convivían, señaló que "jamás se lo vio conmigo en una discoteca en medio de una negociación" y sentenció que "ni él ni su novia cuidan la carrera de Mauro". Para finalizar sus descargos sobre el tema profesional, la empresaria aseguró que "y además jamás lo dejé sin club".

La información revelada también expuso las condiciones que la actriz habría impuesto para acompañar al deportista en su próximo destino. Según los chats, la China Suárez habría pautado su traslado a Turquía con la condición de que Icardi se haga cargo económicamente de ella, de su madre, de la pareja de su madre y de dos niñeras, sumando un total de cinco personas bajo su responsabilidad.

Para facilitar este movimiento, la actriz habría negociado con los padres de sus hijos la suspensión de la cuota alimentaria a cambio de obtener los permisos para viajar al exterior. Este complejo escenario combina intereses profesionales y familiares que mantienen a los protagonistas bajo la observación constante del público.