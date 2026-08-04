La investigación por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia, ocurrido en Resistencia, sumó en las últimas horas un nuevo elemento que generó repercusión en redes sociales: familiares y allegados del joven comenzaron a difundir fotografías, capturas de conversaciones y publicaciones que, según sostienen, evidenciarían un presunto historial de violencia dentro de su relación con Victoria Luz Cantero, de 25 años, detenida e imputada por el homicidio.

Entre las imágenes que circulan aparecen fotografías que Julián habría enviado a personas de su entorno en las que se observan hematomas, enrojecimientos y distintas lesiones visibles en el rostro.

Una de las capturas corresponde a una conversación de WhatsApp en la que una persona le pregunta: “¿Te pegó otra vez?”. También se difundieron registros de llamadas, audios y otras fotografías de lesiones que, de acuerdo con allegados a la víctima, corresponderían a distintos episodios ocurridos durante la relación.

El material comenzó a viralizarse luego de que se conociera el crimen del joven, quien murió tras recibir una puñalada en el tórax durante una discusión con su pareja.

Los chats y fotos de la presunta violencia que sufrió la víctima. (Gentileza)

Las publicaciones que quedaron bajo la lupa

A las fotografías y conversaciones se sumaron capturas de antiguas publicaciones que Victoria Cantero habría compartido en redes sociales. Familiares y usuarios las señalan ahora como parte del contexto que rodeaba a la pareja.

Entre ellas aparece una publicación con la frase: “Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida”. También se difundieron imágenes y mensajes relacionados con situaciones de violencia dentro de una pareja y referencias al uso de armas.

Otra de las capturas que comenzó a circular corresponde a un video acompañado por una frase relacionada con el uso de un cuchillo dentro de una relación.

El contenido fue replicado por personas cercanas a Álvarez Guardia, quienes cuestionaron a la acusada y reclamaron que se investigue si esos antecedentes pueden aportar elementos para esclarecer el crimen.

Qué se sabe hasta ahora sobre la causa

Por el momento, las fotografías, chats y publicaciones difundidas en redes sociales forman parte del material compartido públicamente por familiares y allegados, pero no fueron incorporados de manera pública como prueba judicial dentro del expediente, según la información disponible.

La Fiscalía continúa trabajando para reconstruir las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades penales de Cantero.

El crimen ocurrió en una vivienda de Resistencia durante una discusión entre la pareja. Álvarez Guardia recibió una profunda herida de arma blanca en el tórax y fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando. Pese a los esfuerzos médicos, murió como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La acusada, en tanto, habría dado una versión diferente de los hechos y sostuvo que llegó al lugar luego de recibir un llamado de un amigo y que encontró al joven herido.

Mientras la Justicia avanza con la investigación, familiares y allegados de la víctima sostienen que la relación estaba atravesada por episodios de violencia y aseguran que personas del entorno de Julián le habían recomendado terminar el vínculo por temor a que la situación pudiera agravarse.

Ahora, además de establecer qué ocurrió durante la pelea que terminó con la muerte del joven, la investigación deberá determinar qué valor tienen las imágenes, conversaciones y publicaciones que comenzaron a circular y si pueden aportar elementos relevantes para esclarecer el crimen.

Si querés, puedo hacer una segunda versión más fuerte para policiales, con un título de tapa más impactante y mayor peso en la frase “¿Te pegó otra vez?”.