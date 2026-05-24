El Parque de Mayo se llenó de camisetas argentinas, globos celestes y blancos y sonrisas que ya empiezan a palpitar el Mundial 2026. En la primera jornada de la Caravana del Mundial de GRUPO HUARPE, los más chicos se transformaron en los verdaderos protagonistas de una tarde cargada de fútbol, juegos y pasión por la Selección Argentina.

Desde temprano, decenas de familias comenzaron a acercarse al tradicional espacio verde sanjuanino para vivir una propuesta que mezcló entretenimiento, desafíos y solidaridad. Y apenas iban llegando, los chicos empezaban a sumergirse en clima mundialista: allí mismo recibían gorritos, globos y pintura para la cara con los colores argentinos, elementos que rápidamente transformaron el parque en una postal celeste y blanca.

La energía se sintió en cada rincón. Mientras algunos corrían detrás de una pelota, otros hacían fila para participar de las trivias organizadas durante el evento, todos con el mismo objetivo: quedarse con alguno de los premios. Sin embargo, hubo uno que se llevó todas las miradas y despertó la ilusión de grandes y chicos: la camiseta de la Selección Argentina.

Entre preguntas futboleras, gritos y festejos, los pequeños demostraron cuánto saben de la historia mundialista argentina. La Copa del Mundo también ocupó un lugar central en la jornada y se convirtió en uno de los puntos más fotografiados de la tarde. Muchos chicos se acercaban intrigados por la misma pregunta: cuánto pesa la copa que levantaron Lionel Messi, Diego Maradona y Mario Kempes.

La propuesta también tuvo una fuerte cuota artística y recreativa. El equipo de Un Poco Loco aportó animación, música y color, mientras los chicos aprovechaban para pintarse la cara y exteriorizar toda la expectativa por vivir un nuevo Mundial. Hubo banderas, cantitos y hasta pequeños improvisando festejos como si estuvieran en una final.

El fútbol, claro, tampoco faltó. En otro de los sectores del parque, la gente de Rufrano armó pequeños arcos para que los chicos pudieran poner a prueba sus habilidades. Ahí aparecieron gambetas, remates y atajadas improvisadas que despertaron aplausos y risas entre quienes seguían cada jugada desde afuera. Más de uno dejó la sensación de que podría darle pelea a cualquier defensa que aparezca en la Copa del Mundo.

La Caravana del Mundial continuará todos los domingos, de 16 a 19 horas, hasta el próximo 7 de junio, con entrada libre y gratuita. Además del clima futbolero, la iniciativa mantiene una consigna solidaria: colaborar con alimentos no perecederos o útiles escolares para ayudar a escuelas sanjuaninas.

En el arranque de la propuesta, quedó claro que el Mundial ya empezó a jugarse en San Juan. Y fueron los más chicos quienes dieron el primer gran paso para encender esa ilusión colectiva que vuelve a unir al país detrás de una pelota.