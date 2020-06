Los ciclistas del SEP entrenan para volver a la competencia en ruta

Después de estar más de dos meses entrenando en casa por la pandemia, los pedaleros del Sindicato de Empleados Públicos volvieron a rodar en ruta, de acuerdo a las indicaciones que establecen los protocolos del Covid San Juan y la Secretaría de Deportes. También a trabajar con las máquinas de un gimnasio totalmente renovado. Todo el esfuerzo se centra para empezar con buen pie la temporada de ciclismo en la provincia y alcanzar el mayor objetivo planteado para este año: el Campeonato Argentino de Ruta.

Si bien no hay fechas oficiales para la vuelta del ciclismo, en San Juan el rumor es que la actividad comenzaría a fines de septiembre. En cambio a nivel país, el panorama es totalmente diferente. De no haber complicaciones el Campeonato Argentino de Ruta (suspendido en mayo) tendría inicio a fines de diciembre para que el título no quede vacante. Sin embargo, esta incertidumbre no es un obstáculo para los Bichos Verdes, que con Juan Pablo Dotti a la cabeza, dedican cuatros horas diarias de entrenamiento en las rutas sanjuaninas. Las salidas en bicicleta eran de lunes a sábado, pero ahora se agregó el domingo para tener un entrenamiento más completo, comentó el capitán Dotti.