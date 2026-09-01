José Mourinho volvió a Real Madrid y, a casi tres meses de asumir su segundo ciclo, ya comenzó a dejar su sello en el equipo. El entrenador portugués impulsó cambios tanto dentro como fuera de la cancha y uno de los principales resultados fue la recuperación de la unidad dentro del vestuario.

Según el análisis publicado por ESPN, Mourinho logró modificar el clima interno después de etapas en las que el equipo tuvo dificultades para mantener el orden y la cohesión.

Un vestuario nuevamente unido

Uno de los principales cambios se produjo en el grupo. Mourinho logró recuperar una mayor unión entre los jugadores y fortalecer el compromiso colectivo.

El nuevo entrenador impulsó una dinámica más cercana dentro del plantel y los futbolistas comenzaron a compartir más tiempo juntos en la Ciudad Deportiva.

El cambio también se trasladó al campo, donde el equipo muestra una actitud más solidaria y comprometida.

Mourinho recuperó su liderazgo

El técnico portugués volvió a asumir un rol central dentro del club. Su autoridad y experiencia le permitieron convertirse nuevamente en una figura de referencia para el plantel.

Las fuentes señalaron que los futbolistas reconocen su liderazgo, mientras Mourinho se muestra más dialogante que durante su primera etapa en el club.

Bellingham volvió a su mejor nivel

Otro de los cambios más visibles fue la recuperación de Jude Bellingham. El inglés volvió a mostrar un rendimiento destacado y recuperó parte de la libertad dentro del campo que lo había convertido en una de las grandes figuras del Real Madrid.

Mourinho encontró una forma de potenciar nuevamente al mediocampista y darle un papel más importante dentro del funcionamiento ofensivo.

Un técnico con sello propio

El liderazgo del portugués también se observa fuera del campo. Sus conferencias de prensa volvieron a convertirse en parte de la identidad del equipo.

Mourinho se muestra seguro, competitivo y con una fuerte personalidad, características que marcaron sus anteriores ciclos como entrenador.

Un Real Madrid con otra identidad

La transformación recién comienza, pero el nuevo ciclo ya muestra diferencias. La recuperación del vestuario, el liderazgo del entrenador y la mejora de figuras como Bellingham son algunas de las señales que dejó Mourinho.

El Real Madrid buscará ahora sostener esos cambios en el tiempo. La temporada todavía presenta grandes desafíos, pero Mourinho parece decidido a recuperar una identidad que combine autoridad, unión y ambición competitiva.