Los cinco jugadores de Egipto que pueden complicar a Argentina en octavos

Con todo el protagonismo que genera el esperado duelo entre Lionel Messi y Mohamed Salah, Argentina sabe que el desafío ante Egipto no pasa únicamente por contener a su máxima estrella. El conjunto africano llega a los octavos de final del Mundial con un plantel que combina experiencia internacional, jugadores consolidados en Europa y varios futbolistas del poderoso Al Ahly, capaces de marcar diferencias en partidos de máxima exigencia.

Si bien Salah es el futbolista más reconocido, hay otros nombres que la defensa argentina deberá seguir de cerca para evitar sorpresas.

El capitán es el gran referente de los Faraones. Su velocidad, capacidad para el uno contra uno y definición lo convierten en el principal argumento ofensivo del equipo. Además, llega en un gran momento tras ser decisivo en el camino de Egipto hacia los octavos de final.

Omar Marmoush

El delantero aporta movilidad y desequilibrio. Puede jugar como extremo o acompañar al centrodelantero, atacando los espacios con mucha intensidad. Su sociedad con Salah es una de las principales armas ofensivas del seleccionado africano.

Mahmoud Trezeguet

Con experiencia en Europa y en la selección, es un volante ofensivo que suele aparecer por las bandas. Tiene buen remate de media distancia y llega con frecuencia al área rival, por lo que puede convertirse en una amenaza si encuentra espacios.

Marwan Attia

Es el equilibrio del mediocampo egipcio. Recupera, distribuye y marca el ritmo del equipo. Su capacidad para cortar circuitos de juego puede ser clave para intentar frenar la circulación argentina.

Mohamed El Shenawy

El arquero y uno de los líderes del plantel ha sido determinante en varios encuentros importantes. Su experiencia y seguridad bajo los tres palos le dieron confianza a un equipo que consiguió avanzar tras eliminar a Australia en los penales.

Aunque la atención estará puesta en el duelo entre Messi y Salah, Egipto ha demostrado que cuenta con recursos colectivos para competir de igual a igual. Argentina aparece como favorita, pero necesitará neutralizar a estos futbolistas si quiere seguir su camino rumbo a los cuartos de final del Mundial.