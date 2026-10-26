San Martín llegará a la última fecha de la Primera Nacional obligado a ganar y con la calculadora en la mano para saber si podrá disputar el Reducido. Sin embargo, su presente podría haber sido completamente diferente. Dos partidos en los que estuvo en ventaja durante octubre representan los cinco puntos que hoy separan al Verdinegro de una clasificación anticipada.

El equipo sanjuanino quedó noveno en la Zona B con 48 puntos después del empate 1-1 frente a Nueva Chicago en Mataderos. Deportivo Maipú y Colegiales, los dos equipos que actualmente ocupan los últimos lugares de clasificación, tienen 51. Por eso, San Martín ya no depende únicamente de sí mismo.

Pero basta retroceder algunas semanas para encontrar dos oportunidades concretas que podrían haber cambiado toda la definición.

La derrota ante Almagro que todavía pesa

El primer golpe llegó el 4 de octubre en Concepción. San Martín recibió a Almagro todavía dentro de los puestos de Reducido y consiguió ponerse en ventaja apenas comenzado el segundo tiempo.

El escenario parecía favorable para sumar tres puntos fundamentales en el Hilario Sánchez. Sin embargo, dos errores permitieron la reacción del conjunto visitante, que dio vuelta el encuentro y terminó imponiéndose por 2-1.

Pasar de ganar a perder significó dejar tres puntos en el camino respecto del resultado que el Verdinegro tenía en sus manos.

La caída tuvo además un efecto inmediato sobre la tabla. San Martín terminó aquella jornada con 45 puntos y comenzó a mirar con mayor preocupación los resultados de los equipos que peleaban directamente por los últimos lugares de clasificación.

En Mataderos volvió a repetirse la historia

Este lunes apareció otra oportunidad.

San Martín sabía que necesitaba ganar frente a Nueva Chicago para llegar a la última jornada dependiendo de un escenario mucho más favorable. Nazareno Fúnez abrió el marcador a los 47 minutos y volvió a poner al equipo sanjuanino en posición de sumar tres puntos.

La ventaja duró hasta los 64 minutos. Una pelota detenida terminó con Mauro Pérez convirtiendo el 1-1 definitivo para el conjunto de Mataderos.

Esta vez San Martín no perdió, pero pasó de tener tres puntos a llevarse solamente uno. Otros dos puntos quedaron en el camino.

Después del partido, Fúnez reconoció la frustración por una igualdad que dejó al equipo en una posición límite. El delantero remarcó que habían ido a Mataderos en busca de una victoria y lamentó que el empate llegara a partir de una desatención en una pelota parada.

Cinco puntos que cambiarían toda la tabla

La comparación permite dimensionar cuánto pesan esos dos encuentros.

Si San Martín hubiese conseguido mantener la ventaja ante Almagro habría sumado tres puntos más. Si también hubiese sostenido el 1-0 frente a Nueva Chicago habría agregado otros dos.

En total serían cinco unidades adicionales.

En vez de los actuales 48 puntos, el Verdinegro tendría 53. Esa cifra lo colocaría actualmente en el sexto lugar de la Zona B, incluso por encima de Deportivo Maipú y Colegiales, que cuentan con 51.

Más importante todavía, con 53 puntos San Martín ya tendría asegurada su clasificación al Reducido antes de jugar la última fecha, porque los equipos que actualmente están fuera de los ocho primeros ya no podrían alcanzarlo.

El escenario real es exactamente el contrario.

Ahora debe ganar y esperar

San Martín recibirá a Gimnasia de Jujuy el sábado 31 de octubre desde las 15 en el Hilario Sánchez. Para sostener alguna posibilidad deberá ganar y alcanzar los 51 puntos.

Pero incluso una victoria podría no alcanzar.

El Verdinegro necesita además que Deportivo Maipú y Colegiales pierdan sus respectivos encuentros. A esto se suma la diferencia de gol, que también puede entrar en juego ante una eventual igualdad de puntos.

La definición encuentra así a San Martín dependiendo de resultados ajenos después de una recta final en la que tuvo oportunidades concretas para evitarlo.

Los partidos ante Almagro y Nueva Chicago no explican por sí solos toda una temporada, pero sí condensan uno de los grandes problemas de este tramo decisivo. En dos encuentros en los que estuvo arriba en el marcador, el Verdinegro dejó escapar cinco puntos que hoy representarían la diferencia entre llegar a la última fecha clasificado o hacerlo obligado a ganar y mirar otras canchas.